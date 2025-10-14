World of Warcraft: Legion Remix ma niezwykły problem. W grze jest za dużo tanków...

Kto by pomyślał, że World of Warcraft: Legion Remix może przynieść tak nieoczekiwane problemy?

Wydarzenie World of Warcraft: Legion Remix, czyli specjalna wersja odświeżonego dodatku Legion, przyciągnęło rzesze graczy spragnionych nostalgii i szybszego progresu. Blizzard pozwolił im ponownie przeżyć klasyczne misje i rajdy z 2016 roku, ale tym razem z ogromną mocą i mnóstwem ulepszeń sprzętu. Co ciekawe, brak odpowiedniej liczby graczy o określonych specjalizacjach bywa problematyczna. WoW: Legion Remix ma za dużo tanków Dla wielu fanów World of Warcraft: Legion Remix to świetna okazja, aby zdobyć osiągnięcia i przedmioty kosmetyczne, które wcześniej im umknęły lub nowe nagrody dodane specjalnie na potrzeby wydarzenia. Część z nich wymaga jednak ukończenia dungeonów i rajdów w pełnych grupach i tutaj zaczyna się problem. Tym razem nie chodzi jednak o typową bolączkę MMO, czyli brak tanków. Wręcz przeciwnie, w Legion Remix tanków jest zbyt wielu.

Jak zauważają gracze, wraz ze wzrostem poziomu mocy postaci role takie jak healer czy DPS stają się coraz mniej potrzebne. Tanki, dzięki swojej ogromnej wytrzymałości i solidnym obrażeniom, potrafią same radzić sobie z większością wyzwań, przez co niemal każdy decyduje się na granie właśnie tą klasą. Na Reddicie użytkownik Fjoes udostępnił zrzut ekranu pokazujący kilka grup złożonych wyłącznie z tanków, czekających bezskutecznie na uzdrowiciela lub zadającego obrażenia gracza, aby móc ruszyć dalej. Gracze przewidują, że sytuacja będzie się tylko pogarszać wraz z kolejnymi aktualizacjami i wzrostem poziomu mocy postaci. Gracz KerissaKenro napisał z ironią: Czuję się kompletnie bezużyteczny przez większość czasu, ale przynajmniej jako healer dostaję grupy błyskawicznie.

Podobna sytuacja miała miejsce już wcześniej, podczas Mists of Pandaria Remix, więc wielu graczy spodziewało się powtórki i z góry przygotowało postacie tankujące. Wystarczy rzut oka na rankingi solo w Mythic+, by zobaczyć, że żadna inna rola nie jest w stanie dorównać tankom pod względem siły, wytrzymałości i zdolności do samodzielnej walki z bossami. Reszta graczy tkwi w długich kolejkach licząc, że ktoś zdecyduje się zagrać mniej “optymalną” rolą, zamiast ścigać się w wyścigu o najszybszy progres. Na razie Blizzard nie skomentował problemu braku równowagi ról. Studio jedynie ograniczyło metody, które pozwalały graczom zbyt szybko zdobywać ulepszenia przedmiotów, ale nie zapowiedziało żadnych zmian mających wyrównać siłę tanków, healerów i DPS-ów.