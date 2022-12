World of Warcraft: Dragonflight – twórcy ujawniają dalsze plany rozwoju

World of Warcraft: Dragonflight spotkało się z dość ciepłym przyjęciem ze strony fanów i recenzentów. Teraz Blizzard musi zrobić wszystko, by zachować odpowiednio wysoki poziom i utrzymać graczy przy swojej produkcji na dłużej. Pomóc mają w tym nadchodzące aktualizacje.

Co nowego w World of Warcraft: Dragonflight?

Twórcy podzielili się planami na 2023 rok. Jak możemy zobaczyć na zaprezentowanej grafice, w przyszłym roku powinniśmy spodziewać się aż 6 ważnych aktualizacji. Każda z nich doda do gry nową zawartość. Pierwsza z łatek zostanie dodana już wkrótce i wprowadzi zapowiedziany niedawno Punkt Handlowy oraz nowe możliwości transmogryfikacji dla szarego i białego wyposażenia.



W kolejnych aktualizacjach nie zabraknie nowych sezonów, przedmiotów, raidów, stref, questów i całej reszty rzeczy, które wpływają na rozbudowę tego ciągle szalenie popularnego MMO.



Chętnie dowiemy się, jak Wam przypadło do gustu World of Warcraft: Dragonflight. Dajcie nam znać w komentarzach.