World of Warcraft: Dragonflight z datą premiery. Zobaczcie nowy zwiastun

Blizzard Entertainment ujawniło datę premiery rozszerzenia Dragonflight do gry World of Warcraft za pomocą nowego zwiastuna.

Choć o rozszerzeniu Dragonflight do gry World of Warcraft wiemy już od kilku miesięcy, przedstawiciele studia Blizzard Entertainment dopiero teraz zdecydowali się ujawnić datę premiery dodatku za pomocą zwiastuna na silniku produkcji. Dowiedzieliśmy się, że rozszerzenie zadebiutuje 28 listopada bieżącego roku. Ujawniono również, że pierwszy sezon rozpocznie się 12 grudnia – wówczas do gry dodany zostanie nowy rajd o nazwie Vault of the Incarnates. Poniżej możecie znaleźć wspomniany trailer.

World of Warcraft: Dragonflight nadchodzi