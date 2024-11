Świętowania rocznicy World of Warcraft ciąg dalszy. Zapowiedziano system domków!

W tym roku marka Warcraft świętuje 30 rocznicę istnienia. Mowa tu oczywiście o całym uniwersum, począwszy od pierwszej gry strategicznej. Samo MMO obchodzi dwudziestkę. Blizzard ma konkretny plan rozwoju swojej perełki. Wiemy, że zapowiedziano trzy duże dodatki. Jeden z nich o nazwie The War Within jest już dostępny, natomiast kolejny o tytule Midnight jest już w drodze i swoją premierę powinien mieć latem 2025 roku. Po drodze gracze otrzymują kolejne pomniejsze aktualizacje z usprawnieniami i dodające nowe elementy.

Informacja wywołała spory entuzjazm, często poparty słowem „nareszcie”. Wygląda więc na to, że był to dobry ruch „Zamieci”. Pozostaje nam czekać i mieć nadzieję, że system domków będzie dobrze zaprojektowany i tym razem nie zniechęci graczy.

Co ciekawe, były już próby zaimplementowania podobnej funkcji w dodatku Warlords of Draenor, jednak w tamtym czasie rozwiązanie zaproponowane przez Blizzard było bardzo ograniczone i nie spotkało się z ciepłym przyjęciem graczy. Eksperyment porzucono pod koniec funkcjonowania dodatku, a sam pomysł zamieciono pod dywan.

Przypomnijmy, że Midnight jest jednym z trzech dodatków składających się na całość The Worldsoul Saga. Pierwszy z nich możecie już ograć (The War Within), natomiast ostatni, jeszcze bez daty premiery nosi intrygującą nazwę The Last Titan.

Przy okazji pamiętajcie, że z okazji rocznicy pojawiły się także remastery klasycznych strategii Warcraft 1 i 2.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun systemu domków.