A jednak. Warcraft 1 i 2 doczekały się remasterów i są już w sprzedaży

Podejrzewaliśmy to od pewnego czasu, a teraz stało się to faktem. Activision Blizzard postanowiło powrócić do swoich klasycznych tytułów. Warcraft 1 i 2 dostały swoje remastery. Wszystko z okazji obchodów 30-lecia marki Warcraft. Gry są już dostępne do kupienia w sklepie Battle.net.

Warcraft 1 i 2 dostępne w odświeżonej wersji

Obie odświeżone odsłony pojawiły się już w sprzedaży, a ich ulepszona grafika pozwala graczom przełączać się między nowoczesną a klasyczną oprawą wizualną. Warcraft 2 otrzymał dodatkowo tryb wieloosobowy z pełną kompatybilnością dla starszych map niestandardowych. W przypadku Warcraft 1 Blizzard dodał nowoczesne sterowanie, w tym ruch prawym przyciskiem myszy, zaznaczanie za pomocą pola ograniczającego i szybszą prędkość gry. W obu tytułowych zaimplementowano też różne udogodnienia interfejsu.

Dodatkowo z okazji rocznicy Activision Blizzard zaprezentowało aktualizację 2.0 do Warcraft 3: Reforged. Remaster kultowego Warcraft 3, wydany przed kilku laty, był krytykowany przez graczy. Tytuł doczekał się teraz usprawnionej grafiki, oferując trzy różne warianty: odświeżony, oryginalny i oryginalny w wyższej rozdzielczości. Nowa wersja gry umożliwia także dostosowanie elementów interfejsu użytkownika, co zapewnia większą elastyczność rozgrywki.

