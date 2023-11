Pojedyncza mikrotransakcja w World of Warcraft zarobiła więcej od StarCrafta 2

W pierwszych dwóch latach od premiery gra StarCraft 2: Wings of Liberty zarobiła mniej niż pewien wierzchowiec w World of Warcraft.

Mimo iż mikropłatności to raczej rzecz nielubiana przez graczy (i często dość ostro krytykowana), jest to równocześnie – niestety – prawdziwa żyła złota. Kolejnym dowodem na prawdziwość tego stwierdzenia są bowiem niedawne doniesienia, według których pojedyncza mikrotransakcja w grze World of Warcraft zarobiła więcej niż StarCraft II: Wings of Liberty przez pierwsze dwa lata od premiery.

Mikrotransakcja w World of Warcraft zarobiła więcej niż StarCraft 2

Informacje pojawiły się w jednym z filmików regularnie publikowanych przez Jasona T. Halla na kanale jego studia Pirate Software. Hall jest obecnie niezależnym deweloperem, który w latach 2004-2009 pracował dla Blizzarda jako tester World of Warcraft, zaś do 2016 roku był pełnoetatowym pracownikiem współtworzącym m.in. właśnie drugiego StarCrafta, ale też Diablo III czy Overwatch.