Arnold Schwarzenegger i Milla Jovovich po raz pierwszy wspólnie na ekranie

W grudniu gwiazdy Hollywood Mila i Arnold poprowadzą graczy przez misje Operacji Świątecznych we wszystkich grach z serii World of Tanks.

Świetna wiadomość dla miłośników World of Tanks. Już w grudniu i w styczniu prawdziwe gwiazdy Hollywood zaproszą graczy do Operacji Świątecznych w World of Tanks na komputerach osobistych, World of Tanks Blitz i World of Tanks Modern Armor. Zapowiada się gorąca atmosfera, ponieważ mowa tutaj o Arnoldzie Schwarzeneggerze oraz Milli Jovovich. W opublikowanym filmowym zwiastunie Arnie i Mila podejmują się najważniejszej misji – muszą ocalić święta dla Artura i jego syna Michała. Dołączcie do ich podróży w pociągu Świąteczny Ekspres, który zawiezie ich do serca zimowej wioski w World of Tanks.

Arnold Schwarzenegger i Milla Jovovich w World of Tanks

“Występowałam już jako bohaterka filmów bazujących na grach, ale to pierwszy raz kiedy zostałam umieszona w grze… i jestem gotowa do akcji!” mówi Milla Jovovich, ambasadorka i gwiazda Operacji Świątecznych. „Jest to również pierwszy raz, kiedy występuję wraz z legendarnym Arnoldem Schwarzeneggerem. Z nim u boku będziemy oprowadzać graczy po świątecznej wiosce i rozdawać mnóstwo prezentów graczom World of Tanks.