World of Tanks ma już 15 lat. Wargaming zapowiada huczne obchody

Studio Wargaming rozpoczyna obchody 15. rocznicy premiery gry World of Tanks. Od 2010 roku tytuł zdobył międzynarodowe uznanie, przyciągnął miliony graczy i stał się wyznacznikiem rozgrywki czołgami online. W tym roku twórcy zapowiadają największe święto w historii gry.
World of Tanks – twórcy świętują 15-lecie gry
Piętnaście lat temu, naszą misją na premierę World of Tanks było stworzenie rozgrywki czołgami, której gracze do tej pory nie doświadczyli. Od tego czasu, gra stała się czymś znacznie większym – cyfrowym hobby, które zrzesza miliony oddanych graczy na całym świecie. Wznieśmy toast za stoczone bitwy, zawarte przyjaźnie i wiele lat, które jeszcze wspólnie przed nami – powiedział Wiktor Kisły, CEO Wargaming.
Przez 15 lat World of Tanks stało się miejscem, w którym gracze z całego świata nawiązali relacje równie trwałe jak pancerze ich ulubionych maszyn. Wargaming przygotowało z tej okazji specjalny materiał wideo „15 lat przyjaźni: podróż przez wspomnienia”, będący hołdem dla wspólnych doświadczeń społeczności.
Od 8 do 31 sierpnia, zespół World of Tanks zaprasza graczy do świętowania, wypełnionego prezentami i ekskluzywną zawartością, specjalnymi misjami oraz licznymi, ekscytującymi niespodziankami:
Celebracje rozpoczynają się w Garażu, gdzie gracze otrzymają dostęp do Rocznicowego Albumu. Codziennie logowanie pozwoli otworzyć koperty, przeżyć na nowo najważniejsze wspomnienia z historii gry oraz otrzymać niepowtarzalne nagrody;
W specjalnym rozdziale Rocznicowej Przepustki Bitewnej gracze odblokują całkowicie nowy, francuski czołg ciężki VIII poziomu – Brennos, wyjątkowych członków załogi w garażu i inne cenne przedmioty w grze;
Czołgistów czeka też jeszcze więcej wybuchowej akcji, ponieważ w Automacie do gier pojawi się nowy tryb gry Przeważająca siła ognia, dostępny przez dwa sierpniowe weekendy. Intensywne, pełne adrenaliny starcia w niekonwencjonalnych pojazdach oddających tysiące strzałów na minutę czekają już wkrótce.
Bonusy w grze dla weteranów – każdy, kto zarejestrował swoje konto World of Tanks przed 14 kwietnia 2012 roku zostanie oficjalne odznaczony jako weteran specjalną odznaką 15. rocznicy. W każdej bitwie z udziałem przynajmniej jednego weterana, wszyscy uczestnicy otrzymają +15% bonus do kredytów otrzymanych w trakcie tego starcia;
Rocznicowe transmisje - zespół gry przygotował serię streamów, w trakcie których gracze otrzymają style 2D i 3D dla czołgów, skórki dla Załóg, pojazdy premium VIII-IX poziomu i wiele więcej.
Wargaming przygotowało również specjalną kolekcję gadżetów dla fanów czołgów, w tym ekskluzywne egzemplarze, dostępną pod adresem worldoftanksstore.eu. Pełne informacje o obchodach rocznicy znajdują się na stronie worldoftanks.eu.
