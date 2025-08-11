World of Tanks ma już 15 lat. Wargaming zapowiada huczne obchody

Od 8 do 31 sierpnia, zespół World of Tanks zaprasza graczy do świętowania, wypełnionego prezentami i ekskluzywną zawartością, specjalnymi misjami oraz licznymi, ekscytującymi niespodziankami:

Celebracje rozpoczynają się w Garażu, gdzie gracze otrzymają dostęp do Rocznicowego Albumu. Codziennie logowanie pozwoli otworzyć koperty, przeżyć na nowo najważniejsze wspomnienia z historii gry oraz otrzymać niepowtarzalne nagrody;

W specjalnym rozdziale Rocznicowej Przepustki Bitewnej gracze odblokują całkowicie nowy, francuski czołg ciężki VIII poziomu – Brennos, wyjątkowych członków załogi w garażu i inne cenne przedmioty w grze;

Czołgistów czeka też jeszcze więcej wybuchowej akcji, ponieważ w Automacie do gier pojawi się nowy tryb gry Przeważająca siła ognia, dostępny przez dwa sierpniowe weekendy. Intensywne, pełne adrenaliny starcia w niekonwencjonalnych pojazdach oddających tysiące strzałów na minutę czekają już wkrótce.

Bonusy w grze dla weteranów – każdy, kto zarejestrował swoje konto World of Tanks przed 14 kwietnia 2012 roku zostanie oficjalne odznaczony jako weteran specjalną odznaką 15. rocznicy. W każdej bitwie z udziałem przynajmniej jednego weterana, wszyscy uczestnicy otrzymają +15% bonus do kredytów otrzymanych w trakcie tego starcia;