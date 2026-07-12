Warframe nie zwalnia po 13 latach. Nowy rozdział, postać i minigry w drodze

Ale na Warframe się na początek skupmy. Chociaż gra w tym roku obchodziła już swoje 13. urodziny, twórcy ani myślą ją porzucać. Zamiast tego zbliża się nowy, duży rozdział fabularny. W tym udział weźmie m.in. znany z Dynasty Warriors: Origins Jonathan Bullock, który użyczy swojego głosu szefowi mafii znanemu jako Hunra .

Już wcześniej pisaliśmy o informacjach na temat Soulframe. To jednak nie było wszystko, a na dodatek doszły jeszcze nowości z Warframe .

Jednocześnie do gry zawita nowy stworzony ze Świadomych Warframe, Brysko, który wyposażony będzie w dwa kastety – Rain oraz Shine – oraz wybuchowe karty do gry i Corecrackera, czyli rewolwer magnum typu Exalted . Do tego otrzymamy pierwszą karcianą minigrę w ramach karcianki Świadomych. Inne nowości to nowa wroga frakcja, Fornax Drowners, nowe środowisko w postaci Fornax, czyli metropolii Świadomych. No i View From the Top – trip-hopowy utwór stworzony przez Jill Harris.

Wyrusz w podróż do pierścieniowego miasta Świadomych o nazwie Fornax, gdzie Albrecht Entrati oczekuje na powrót Tenno. Tutaj nieustanny czarny deszcz i wewnętrzne walki przestępczych frakcji napędzają półświatek. Rzuć wyzwanie Hunrze – bezwzględnemu bossowi mafijnemu rządzącemu miastem poprzez produkcję uzależniającej substancji o nazwie Bloom oraz swoją śmiertelnie niebezpieczną sieć przemytników i egzekutorów, aby odkryć prawdę o losach Tau.

Co ponadto? Już teraz w Warframe znajdziemy kolekcję przedmiotów kosmetycznych Heirloom. W sierpniu powinniśmy wyglądać nowego rodzaju pobocznej historii. – Powróć do systemu wiadomości K.I.M., aby wziąć udział w nowej mini-przygodzie RPG z ekipą The Hex, pełnej magicznych kości, potężnych wrogów i ekskluzywnych nagród – mówią twórcy. Jesień 2026 to natomiast aktualizacja Iceblade of Narin z władającą lodem 66. kobiecą postacią. Więcej w tym temacie podczas wrześniowego streama.

Rebecca Ford, dyrektorka kreatywna Warframe, stwierdziła przy tej okazji:

Kiedy uruchamialiśmy Warframe blisko 14 lat temu, nawet nie marzyliśmy o tym, czym ta gra może się stać. Mając u boku naszą społeczność, nasz mały, pasjonujący projekt rozkwitł w coś większego – coś znaczącego daleko poza wskaźnikami biznesowymi, liczbą graczy, danymi i statystykami. Teraz spoglądamy poza gwiazdy w stronę kolejnego rozdziału i z głębi serca składamy najniższy możliwy pokłon, aby powiedzieć “dziękuję” naszej społeczności, która nam zaufała, szanowała nas i pomogła nam ukształtować tę wielką-małą grę w coś więcej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Warframe jest dla Was, Tau jest dla Was i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy wspólnie z Wami przeżywać tę podróż.

Warto też na moment wrócić do Soulframe. Oto bowiem podczas finałowej prezentacji TennoConu otrzymaliśmy zupełnie nowe demo. To pozwoliło nam rzucić okiem na postępy w pracach, w tym na nowe zadanie Warsongs Fable, minigrę wędkarską, system wierzchowców czy też występy znanych z Clair Obscur: Expedition 33 Bena Starra oraz Jennifer English.

Co się zaś tyczy TennoConu, ten powróci w 2027 roku – wydarzenie odbędzie się 16-17 lipca w London w kanadyjskiej prowincji Ontario. Wcześniej jednak Digital Extremes planuje TennoVIP World Tour 2026, w ramach którego zespół deweloperski Warframe weźmie udział w eventach w Korei Południowej i Chinach, a także Londynie i Glasgow.