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Warframe nie zwalnia po 13 latach. Nowy rozdział, postać i minigry w drodze

Maciej Petryszyn
2026/07/12 00:00
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Podczas TennoCon przedstawiciele Digital Extremes mieli ręce pełne roboty. Ogłoszeń było bowiem co niemiara.

Już wcześniej pisaliśmy o informacjach na temat Soulframe. To jednak nie było wszystko, a na dodatek doszły jeszcze nowości z Warframe.

Warframe – Tau
Warframe – Tau

Sporo nowości zmierza do Warframe

Ale na Warframe się na początek skupmy. Chociaż gra w tym roku obchodziła już swoje 13. urodziny, twórcy ani myślą ją porzucać. Zamiast tego zbliża się nowy, duży rozdział fabularny. W tym udział weźmie m.in. znany z Dynasty Warriors: Origins Jonathan Bullock, który użyczy swojego głosu szefowi mafii znanemu jako Hunra.

Przedłożony przed studio opis wątku wygląda tak:

Wyrusz w podróż do pierścieniowego miasta Świadomych o nazwie Fornax, gdzie Albrecht Entrati oczekuje na powrót Tenno. Tutaj nieustanny czarny deszcz i wewnętrzne walki przestępczych frakcji napędzają półświatek. Rzuć wyzwanie Hunrze – bezwzględnemu bossowi mafijnemu rządzącemu miastem poprzez produkcję uzależniającej substancji o nazwie Bloom oraz swoją śmiertelnie niebezpieczną sieć przemytników i egzekutorów, aby odkryć prawdę o losach Tau.

Jednocześnie do gry zawita nowy stworzony ze Świadomych Warframe, Brysko, który wyposażony będzie w dwa kastety – Rain oraz Shine – oraz wybuchowe karty do gry i Corecrackera, czyli rewolwer magnum typu Exalted. Do tego otrzymamy pierwszą karcianą minigrę w ramach karcianki Świadomych. Inne nowości to nowa wroga frakcja, Fornax Drowners, nowe środowisko w postaci Fornax, czyli metropolii Świadomych. No i View From the Top – trip-hopowy utwór stworzony przez Jill Harris.

GramTV przedstawia:

Co ponadto? Już teraz w Warframe znajdziemy kolekcję przedmiotów kosmetycznych Heirloom. W sierpniu powinniśmy wyglądać nowego rodzaju pobocznej historii. – Powróć do systemu wiadomości K.I.M., aby wziąć udział w nowej mini-przygodzie RPG z ekipą The Hex, pełnej magicznych kości, potężnych wrogów i ekskluzywnych nagród – mówią twórcy. Jesień 2026 to natomiast aktualizacja Iceblade of Narin z władającą lodem 66. kobiecą postacią. Więcej w tym temacie podczas wrześniowego streama.

Rebecca Ford, dyrektorka kreatywna Warframe, stwierdziła przy tej okazji:

Kiedy uruchamialiśmy Warframe blisko 14 lat temu, nawet nie marzyliśmy o tym, czym ta gra może się stać. Mając u boku naszą społeczność, nasz mały, pasjonujący projekt rozkwitł w coś większego – coś znaczącego daleko poza wskaźnikami biznesowymi, liczbą graczy, danymi i statystykami. Teraz spoglądamy poza gwiazdy w stronę kolejnego rozdziału i z głębi serca składamy najniższy możliwy pokłon, aby powiedzieć “dziękuję” naszej społeczności, która nam zaufała, szanowała nas i pomogła nam ukształtować tę wielką-małą grę w coś więcej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Warframe jest dla Was, Tau jest dla Was i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy wspólnie z Wami przeżywać tę podróż.

Warto też na moment wrócić do Soulframe. Oto bowiem podczas finałowej prezentacji TennoConu otrzymaliśmy zupełnie nowe demo. To pozwoliło nam rzucić okiem na postępy w pracach, w tym na nowe zadanie Warsongs Fable, minigrę wędkarską, system wierzchowców czy też występy znanych z Clair Obscur: Expedition 33 Bena Starra oraz Jennifer English.

Co się zaś tyczy TennoConu, ten powróci w 2027 roku – wydarzenie odbędzie się 16-17 lipca w London w kanadyjskiej prowincji Ontario. Wcześniej jednak Digital Extremes planuje TennoVIP World Tour 2026, w ramach którego zespół deweloperski Warframe weźmie udział w eventach w Korei Południowej i Chinach, a także Londynie i Glasgow.

Tagi:

News
Digital Extremes
Warframe
nowa zawartość
Soulframe
TennoCon
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
maszynypancerne
Gramowicz
Wczoraj 08:52

Gra jest bardzo udana chyba z najlepszym systemem jesli chodzi o mikro. Grafika tez soczysta jak i efekty czasteczkowe, ale mimo ze mialem hopla na punkcie gry to po 1500h odstawilem bo bylem wymeczony i od pol roku nie gram. W grze jest taka ilosc rzeczy do roboty ze glowa mala a jeszcze bardziej bedzie rozwijana, nie dziwie sie ze nowi sie odbijaja a starzy nie maja co robic bo dla starych to patch na kilka dni :) 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112