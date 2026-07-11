Soulframe pokazało się na TennoConie. Nowe zadanie, boss, wierzchowce i dostęp do Preludes

Przy okazji trwającego TennoConu pojawił się m.in. temat Soulframe. Co nowego wiemy na temat nadchodzącej produkcji?
Pojawiło się oczywiście kilka ciekawych informacji. Czekający na tytuł powinni być zadowoleni.
Nowości zmierzają do Soulframe
Zacznijmy od tego, że warto do 13 lipca do godziny 05:59 polskiego czasu warto zarejestrować się na oficjalnej stronie Soulframe. Jeżeli zmieścicie się w tym terminie, zyskacie stały dostęp do Preludiów Soulframe. W ten sposób możemy zarezerwować sobie imię swojego Wysłannika oraz już teraz odkrywać dostępne treści. Tych zaś, pomimo zwodniczego terminu preludium wcale nie brakuje, więc będzie co robić. I tak aż do momentu szerokiej publicznej premiery gry.
To oczywiście dopiero początek komunikatów. Przy okazji konwentu otrzymaliśmy również zwiastun zadania Warsongs z serii Fable, które ukaże się jesienią 2026. Wraz z nim wprowadzony zostanie m.in. mroczniejszy system progresji. Dodatkowo dowiedzieliśmy się więcej o Tempest Bayorze, jednym z głównych rywali w Soulframe. W tego wcieli się Ben Starr, znany m.in. z Clair Obscur: Expedition 33. Motywacje postaci pozostają nieznane, chociaż więcej może wiedzieć Cesarzowa Eldveil (w tej roli inna aktorka z Clair Obscur, Jennifer English).
Na śmiałków, którzy podejmą wyzwanie Soulframe Preludes, czekać będzie też nowy boss sił Ode, Mendicant Reinbreaker. Warto z nim zawalczyć, bo w ten sposób będziemy mogli uwolnić jego zniewolonego wierzchowca. A właśnie – wierzchowce. Te w tym roku również zawitają do Preludes. Podobnie jak nowa minigierka, w ramach której… pójdziemy na ryby.
GramTV przedstawia:
Jak przyznał Geoff Crookes, dyrektor kreatywny Soulframe:
Nasze podejście do opowiadania historii w Soulframe w dużej mierze skupia się na odkupieniu, z podnoszącymi na duchu wątkami postaci opartymi na zbawieniu, a niekoniecznie na destrukcji ludzkiego ciała i duszy. Życie oferuje jednak wiele dróg do odkupienia, a w Warsongs Fable próbujemy zbadać rąbek tego kontrastu, aby pokazać niezbędną równowagę i koegzystencję. Prawdziwy rozwój nie następuje bez pewnego poziomu rozpaczy i strachu. To ważne mechanizmy narracyjne, które są niezwykle bliskie ludzkiemu doświadczeniu i życiowej podróży. Tematy te nie należą do komfortowych, ale są kluczowe dla naszej egzystencji jako tymczasowych mieszkańców Alca. Mamy nadzieję, że nasza społeczność oraz gracze, którzy odkrywają dziś Soulframe po raz pierwszy, odnajdą w tym poczucie więzi.
Za Soulframe odpowiada Digital Extremes – kanadyjskie studio, które stworzyło naprawdę dobrze przyjęte Warframe. O tytule po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w 2022 roku, a jego rozwój trwa od roku 2023. Od tego czasu społeczność w ramach pre-alfy nazwanej Preludes pomaga deweloperom w rozwoju i usprawnieniu produkcji. Niemniej w tym roku ma nas podobno czekać premiera na Steamie, a w 2027 również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
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