Soulframe pokazało się na TennoConie. Nowe zadanie, boss, wierzchowce i dostęp do Preludes

Zacznijmy od tego, że warto do 13 lipca do godziny 05:59 polskiego czasu warto zarejestrować się na oficjalnej stronie Soulframe . Jeżeli zmieścicie się w tym terminie, zyskacie stały dostęp do Preludiów Soulframe . W ten sposób możemy zarezerwować sobie imię swojego Wysłannika oraz już teraz odkrywać dostępne treści. Tych zaś, pomimo zwodniczego terminu preludium wcale nie brakuje, więc będzie co robić. I tak aż do momentu szerokiej publicznej premiery gry.

To oczywiście dopiero początek komunikatów. Przy okazji konwentu otrzymaliśmy również zwiastun zadania Warsongs z serii Fable, które ukaże się jesienią 2026. Wraz z nim wprowadzony zostanie m.in. mroczniejszy system progresji. Dodatkowo dowiedzieliśmy się więcej o Tempest Bayorze, jednym z głównych rywali w Soulframe. W tego wcieli się Ben Starr, znany m.in. z Clair Obscur: Expedition 33. Motywacje postaci pozostają nieznane, chociaż więcej może wiedzieć Cesarzowa Eldveil (w tej roli inna aktorka z Clair Obscur, Jennifer English).

Na śmiałków, którzy podejmą wyzwanie Soulframe Preludes, czekać będzie też nowy boss sił Ode, Mendicant Reinbreaker. Warto z nim zawalczyć, bo w ten sposób będziemy mogli uwolnić jego zniewolonego wierzchowca. A właśnie – wierzchowce. Te w tym roku również zawitają do Preludes. Podobnie jak nowa minigierka, w ramach której… pójdziemy na ryby.