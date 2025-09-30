Zaloguj się lub Zarejestruj

Wolfenstein powraca w World of Tanks. Zapowiedziano wielkie wydarzenie

Informacja prasowa
2025/09/30 13:00
B.J. Blazkowicz będzie bił nazistów za pomocą swojego wyjątkowego czołgu.

Począwszy od 2 października na serwerach World of Tanks rozpocznie się wyjątkowe, ograniczone czasowo wydarzenie inspirowane uniwersum Wolfenstein. Fani słynnej serii strzelanek może liczyć na wiele nowości. Wydarzenie potrwa do 13 października i zapowiada się jako jedno z najbardziej spektakularnych crossoverów w historii produkcji Wargaming.

World of Tanks
World of Tanks

World of Tanks – zapowiedziano wydarzenie związane z grą Wolfenstein

Gwiazdą kolaboracji jest Zwilling, niemiecki czołg ciężki VIII poziomu z dwoma działami. Model został przejęty siłą od Reżimu, a następnie przebudowany na potrzeby ruchu oporu pod dowództwem Blazkowicza i jego sojuszników. Czołg łączy w sobie imponujący pancerz, zwinność jak na swoją klasę oraz dwa działa, które dają graczom elastyczność - można prowadzić ogień salwami lub celować pojedynczym, precyzyjnym strzałem.

Zwilling przywdziany zostanie w styl 3D nazwany „Götterfaust”, który oddaje brutalistyczny klimat serii Wolfenstein. Charakterystyczne są kanciaste płyty pancerza, industrialne detale oraz dekoracje kojarzące się z uniwersum, od trofeów przeciwników po ornamenty inspirowane maszynami i kadłubami dronów.

World of Tanks – czołg Zwilling
World of Tanks – czołg Zwilling

W ramach specjalnej przepustki bitewnej gracze będą mogli zrekrutować do załogi aż pięciu postaci z uniwersum Wolfenstein, każda z pełnym udźwiękowieniem w wykonaniu oryginalnych aktorów z gier. W toku progresji rozdziałowej trafią się: William J. Blazkowicz oraz jego śmiertelny wróg, Wilhelm „Trupia Główka” Strasse - obaj bez dodatkowych atutów. Dodatkowo, poprzez pakiety w grze, gracze uzyskają dostęp do: Ani Oliwy, Caroline Becker oraz Frau Engel, a każda z tych postaci ma po trzy atuty i własne kwestie dialogowe.

Gracze, którzy ukończą wszystkie 40 etapów podstawowego toru nagród, zyskają dostęp do dekoracji inspirowanych Wolfensteinem, czyli malowania, inskrypcje, styl 2D, a także możliwość włączenia Williama Blazkowicza jako dowódcy załogi. Postać Wilhelma Strasse również zostanie udostępniona w ramach podstawowej progresji bez konieczności kupowania pakietów.

GramTV przedstawia:

Dostępny będzie również zakup pakietów tematycznych i możliwość wykonywania specjalnych misji bitewnych. Zadania te skrywają kolejne elementy kosmetyczne i ekskluzywne nagrody, doskonale oddające mroczny charakter Wolfensteina.

To wydarzenie to nie tylko szansa na zdobycie przedmiotów kosmetycznych, ale to także nowy sposób prowadzenia kampanii w świecie WoT. Czołgiści będą musieli udowodnić, że zasługują na zaufanie ruchu oporu, zdobywając Zwillinga i awansując w torze nagród, by odblokować kultowych bohaterów i stylizacje.

Więcej szczegółów o wydarzeniu, w tym daty aktywacji pakietów, wymagań misji specjalnych, czy zasad nagród z Twitch Drops, znajdziecie na oficjalnej stronie World of Tanks.

