Wolf Alice wracają z signlem „Bloom Baby Bloom”. Zespół zapowiada nowy album „The Clearing”

Po tygodniach subtelnych zapowiedzi londyńska czwórka prezentuje utwór będący kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji, od debiutanckiego „My Love Is Cool”, przez nagrodzony Mercury Prize „Visions Of A Life”, aż po kinowe pejzaże „Blue Weekend” z 2022 roku. Nowy materiał to zarazem ich debiut u dużej wytwórni, a wyprodukowany przez Grega Kurstina. „Bloom Baby Bloom” czerpie z bogatej palety brzmień lat 70., dodając nutkę latynoskiego jazzu.

Chciałam stworzyć rockowy utwór, skupić się na jego scenicznej sile, zaśpiewać jak Axl Rose, ale jednocześnie opowiadać o kobiecości. Gitara była dla mnie wcześniej tarczą, sposobem na uniknięcie stereotypu „dziewczyny w zespole”. Tym razem postanowiłam skupić się na głosie jako instrumencie rockowym. Odłożenie gitary dało mi poczucie wolności – nie muszę już niczego udowadniać.

Teledysk do „Bloom Baby Bloom” to efekt współpracy z reżyserem Colinem Solalem Cardo, znanym z pracy z Charli XCX, Robyn, Christine & The Queens i Phoenix. Klip inspirowany jest kultowym filmem Boba Fosse’a All That Jazz z 1979 roku i przedstawia Rowsell w otoczeniu tancerzy w choreografii Ryana Heffingtona, laureata Emmy, znanego między innymi z prac przy Euforii, teledyskach Sii oraz kampaniach Kenzo.

Nowy album „The Clearing” zapowiadany jest jako „zarówno zabawny, jak i poważny, ironiczny i bezpośredni”, stanowiący „progresywny zwrot zespołu, który przez ostatnie lata eksplorował tematykę miłości, straty i ludzkiej więzi, stając się głosem pokolenia dorastającego na ich muzyce”. Członkowie zespołu podkreślają: