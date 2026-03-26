Wołaj młodsze rodzeństwo. Zapowiedziano nową grę z Bluey

Australijski serial animowany o 6-letniej suczce rasy blue heeler podbił serca dzieci na całym świecie i doczekał się już 3 sezonów. Teraz perypetie psiej rodziny ponownie przeniesione zostaną do świata gier. A to za sprawą zapowiedzianego podczas Xbox Partner Preview Bluey's Happy Snaps. W produkcji tej pokierujemy poczynaniami samej Bluey, uwieczniając na fotografiach kolejne istotne moment. Nie zabraknie oczywiście miejsc znajomych fanom serialowego oryginału. Premiera już jesienią 2026.
Macie dziecko albo młodszego brata lub siostrę? W takim wypadku można spokojnie założyć, że marka Bluey nie jest wam obca.
