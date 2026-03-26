Wołaj młodsze rodzeństwo. Zapowiedziano nową grę z Bluey

Maciej Petryszyn
2026/03/26 20:37
Macie dziecko albo młodszego brata lub siostrę? W takim wypadku można spokojnie założyć, że marka Bluey nie jest wam obca.

Australijski serial animowany o 6-letniej suczce rasy blue heeler podbił serca dzieci na całym świecie i doczekał się już 3 sezonów. Teraz perypetie psiej rodziny ponownie przeniesione zostaną do świata gier. A to za sprawą zapowiedzianego podczas Xbox Partner Preview Bluey's Happy Snaps. W produkcji tej pokierujemy poczynaniami samej Bluey, uwieczniając na fotografiach kolejne istotne moment. Nie zabraknie oczywiście miejsc znajomych fanom serialowego oryginału. Premiera już jesienią 2026.

Bluey's Happy Snaps
Gra ze świata Bluey już tej jesieni

Odkrywaj świat Bluey jak nigdy dotąd w Bluey's Happy Snaps!

Dołącz do Bluey i jej rodziny w nowej przygodowej grze opartej na fotografowaniu. Odwiedzaj znane lokalizacje, baw się mnóstwem zabawek i używaj aparatu Bluey, aby uwieczniać i zachowywać wszystkie swoje ulubione momenty.

Podziel się radością, gdy Bluey’s Happy Snaps zadebiutuje jesienią 2026 roku.

Gra zmierza na konsole Xbox Series X|S oraz komputery PC jako tytuł z funkcją Xbox Play Anywhere i będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

