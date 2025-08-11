Wokalista zespołu Radiohead wspomina pandemię: „Naprawdę ceniłem sobie ten czas”

Wróćmy na moment do tych trudnych chwil i spójrzmy na nie z dystansu. Choć dla większości ludzi koniec pandemicznych obostrzeń oznaczał ulgę i powrót do normalności, Thom Yorke wspomina okres izolacji z pewnym sentymentem. Dlaczego? Lider Radiohead i The Smile przyznał w rozmowie z The Art Newspaper, że był to dla niego jeden z najbardziej twórczych momentów w życiu.

Thom Yorke o lockdownie: „Naprawdę ceniłem sobie ten czas”

Yorke udzielił wywiadu z okazji otwarcia wystawy This Is What You Get w Ashmolean Museum w Oksfordzie, rodzinnym mieście Radiohead. Od 6 sierpnia można tam oglądać obrazy, grafiki i prace cyfrowe stworzone przez muzyka oraz Stanleya Donwooda, autora okładek albumów zespołu.