Wokalista zespołu Radiohead wspomina pandemię: „Naprawdę ceniłem sobie ten czas”

Jakub Piwoński
2025/08/11 12:10
Thom Yorke ma sentyment do lockdownu. A wy?

Wróćmy na moment do tych trudnych chwil i spójrzmy na nie z dystansu. Choć dla większości ludzi koniec pandemicznych obostrzeń oznaczał ulgę i powrót do normalności, Thom Yorke wspomina okres izolacji z pewnym sentymentem. Dlaczego? Lider Radiohead i The Smile przyznał w rozmowie z The Art Newspaper, że był to dla niego jeden z najbardziej twórczych momentów w życiu.

Thom Yorke
Thom Yorke

Thom Yorke o lockdownie: „Naprawdę ceniłem sobie ten czas”

Yorke udzielił wywiadu z okazji otwarcia wystawy This Is What You Get w Ashmolean Museum w Oksfordzie, rodzinnym mieście Radiohead. Od 6 sierpnia można tam oglądać obrazy, grafiki i prace cyfrowe stworzone przez muzyka oraz Stanleya Donwooda, autora okładek albumów zespołu.

Thom Yorke wyznał, że okres pandemii obfitował u niego w wyjątkowy wzrost twórczej energii. To właśnie wtedy ich wspólne malarskie projekty zanotowały znaczący rozwój, ponieważ Yorke mógł poświęcić im pełną uwagę. Artysta wspomina:

Nagle mogliśmy spędzić tydzień razem, pracując nad tymi rzeczami, bez konieczności chodzenia do studia i bez innych rozpraszaczy. To było otwierające oczy i głęboko terapeutyczne.

Co ciekawe, Yorke zaznaczył, że koniec lockdownu nie przyniósł mu takiej ulgi, jak wielu innym. Wokalista podkreśla:

Kiedy pandemia się skończyła, wielu twórców zostało sparaliżowanych, bo musieli wrócić w świat reflektorów. Wciąż zmagam się z tym. Wszyscy mówią o nagłym przypływie lęku, ale myślę, że chodzi o coś więcej. Naprawdę ceniłem sobie ten czas i trudno wrócić do tego, co było wcześniej

Przypomnijmy, że Radiohead to zespół, który przez dekady wyznaczał nowe standardy w muzyce alternatywnej, a Thom Yorke zbudował dzięki temu karierę jednego z najbardziej wpływowych i innowacyjnych artystów współczesnej sceny muzyczne

Źródło:https://www.nme.com/news/music/thom-yorke-still-struggling-to-be-creative-post-pandemic-i-really-valued-that-time-3883389

Muzyka
muzyka
rock
pandemia
Radiohead
Thome York
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:49

No od czasów pandemii pracuję tylko zdalnie. 

Ma to duże plusy - można się łatwo odciąć od świata. 

Ma to swoje minusy - łatwo się odciąć od świata. Trzeba uważać. 

Generalnie warto popatrzeć na swoje życie, swoją sytuację finansową i optymalizować. 

W moim wypadku jedzenie mam z diety pudełkowej. Pozwala mi to liczyć łatwo kalorie i oszczędza mi wiele godzin które poświęcałem na gotowanie. Zwłaszcza w okresach jak byłem sam bo kiepski ze mnie kucharz. Kolejna rzecz to sprzątanie - zamiast poświęcać pół soboty wole by ktoś przyszedł i to załatwił. Ostatnia z większych rzeczy to zakupy - wolę zamówić co trzeba pod drzwi na ilość tak by nie robić tego za często. 

Połącz to z pracą zdalną i Twój dzień dosłownie wygląda tak że wstajesz rano, mam parę godzin wolnego, potem pracujesz, potem do wieczora wolne. I tak cały tydzień.

Mój problem to nie jest brak czasu. Mój problem to fakt że mam za dużo czasu bo mogę teraz cały wolny czas poświęcić na jeden cel co bywa problematyczne bo jeżeli pracuję np. nad grą to po spędzonym czasie przy komputerze pracując dla klientów - spędzam czas przy komputerze pracując na siebie. Ale realnie spędzam cały czas przy komputerze co nie jest dobre. Wcześniej były to dużo mniejsze bloki bo ciągle coś mnie odciągało. Czy to gotowanie, czy wypad na zakupy i inne rzeczy które robisz przy okazji czy coś innego. 

Oczywiście to kosztuje bo zakupy pod drzwi to dodatkowy wydatek. Większy niż przejście na drugą stronę ulicy do sklepu. Sprzątaczka nie jest za darmo. Dieta pudełkowa jest znacznie droższa niż gotowanie samemu z kupionych produktów. 

Ale tu zostaje pytanie - co jest ważniejsze. Czas czy pieniądze? Zwłaszcza jeżeli sytuacja finansowa jest dobra. 




