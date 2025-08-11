Wokalista zespołu Radiohead wspomina pandemię: „Naprawdę ceniłem sobie ten czas”

Wróćmy na moment do tych trudnych chwil i spójrzmy na nie z dystansu. Choć dla większości ludzi koniec pandemicznych obostrzeń oznaczał ulgę i powrót do normalności, Thom Yorke wspomina okres izolacji z pewnym sentymentem. Dlaczego? Lider Radiohead i The Smile przyznał w rozmowie z The Art Newspaper, że był to dla niego jeden z najbardziej twórczych momentów w życiu.
Thom Yorke o lockdownie: „Naprawdę ceniłem sobie ten czas”
Yorke udzielił wywiadu z okazji otwarcia wystawy This Is What You Get w Ashmolean Museum w Oksfordzie, rodzinnym mieście Radiohead. Od 6 sierpnia można tam oglądać obrazy, grafiki i prace cyfrowe stworzone przez muzyka oraz Stanleya Donwooda, autora okładek albumów zespołu.
Thom Yorke wyznał, że okres pandemii obfitował u niego w wyjątkowy wzrost twórczej energii. To właśnie wtedy ich wspólne malarskie projekty zanotowały znaczący rozwój, ponieważ Yorke mógł poświęcić im pełną uwagę. Artysta wspomina:
Nagle mogliśmy spędzić tydzień razem, pracując nad tymi rzeczami, bez konieczności chodzenia do studia i bez innych rozpraszaczy. To było otwierające oczy i głęboko terapeutyczne.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, Yorke zaznaczył, że koniec lockdownu nie przyniósł mu takiej ulgi, jak wielu innym. Wokalista podkreśla:
Kiedy pandemia się skończyła, wielu twórców zostało sparaliżowanych, bo musieli wrócić w świat reflektorów. Wciąż zmagam się z tym. Wszyscy mówią o nagłym przypływie lęku, ale myślę, że chodzi o coś więcej. Naprawdę ceniłem sobie ten czas i trudno wrócić do tego, co było wcześniej
Przypomnijmy, że Radiohead to zespół, który przez dekady wyznaczał nowe standardy w muzyce alternatywnej, a Thom Yorke zbudował dzięki temu karierę jednego z najbardziej wpływowych i innowacyjnych artystów współczesnej sceny muzyczne