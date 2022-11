Wojna o Pierścień: Gra karciana – zapowiedziano karciankę na podstawie Władcy Pierścieni

Mamy dobre informacje dla miłośników grania bez prądu. Powstaje nowa karcianka w kultowym uniwersum. Wojna o Pierścień: Gra karciana po raz kolejny zabierze nas w podróż do Śródziemia. Wydaniem polskiej edycji zajmie się firma Galakta, mająca w swoim portfolio wiele planszówek stworzonych na podstawie słynnych marek.

Wojna o Pierścień: Gra karciana z premierą w przyszłym roku

Wojna o Pierścień: Gra karciana to produkcja przeznaczona dla 2 do 4 graczy, którzy rywalizować będą w dwóch zespołach: Cień kontra Wolne Ludy. Każdy gracz będzie posiadał unikalną talię kart, reprezentującą inną frakcję. Kluczowe dla rozgrywki będzie poznanie jej mocnych i słabych stron. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej gry, to odsyłamy Was na stronę wydawnictwa.



„Zwiadowcy donoszą, że wszędzie wszczął się ruch: daleko na wschodzie za Morzem Wewnętrznym, na północy w Mrocznej Puszczy i poza nią, na południu w Haradzie. Wszystkie królestwa stoją wobec rozstrzygającej próby, oprą się lub runą, a wtedy wpadną pod władzę Ciemności” – czytamy na stronie wydawnictwa.



Niestety, nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, ale wiemy, że Wojna o Pierścień: Gra karciana zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku.