Wo Long: Fallen Dynasty na nowej rozgrywce. Zobaczcie walkę z ogromnym bossem

Premiera Wo Long: Fallen Dynasty zbliża się wielkimi krokami, dlatego też do sieci zaczynają regularnie trafiać materiały poświęcone nadchodzącej produkcji studia Team Ninja. W zeszłym tygodniu mieliśmy bowiem okazję zobaczyć gameplay prezentujący jeden z początkowych regionów. Wczoraj natomiast opublikowano kolejne fragmenty rozgrywki, które pozwalają przyjrzeć się starciu z ogromnym bossem.

Nowy gameplay z Wo Long: Fallen Dynasty prezentuje starcie z jednym z bossów

Najnowszy materiał udostępniony przez redakcję IGN przedstawia spotkanie ze słusznych rozmiarów przeciwnikiem o nazwie Aoye, z którym gracze mają zmierzyć się w początkowych etapach przygody. Dodatkowo wspomniane fragmenty rozgrywki pozwalają spojrzeć, jak w walce ze wspomnianym oponentem radzi sobie włócznia – jedna z 14 dostępnych w grze broni do walki wręcz.



Oręż ma być przede wszystkim przydatny w starciach, w których kluczem do sukcesu będzie trzymanie wroga na dystans. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy gameplay z Wo Long: Fallen Dynasty i sprawdźcie sami, jak wspomniana broń prezentuje się w akcji.



Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera 3 marca 2023 roku. Warto także pamiętać, że w dniu swojego debiutu produkcja studia Team Ninja trafi również do usługi Xbox Game Pass.