Wo Long: Fallen Dynasty będzie takim samym wyzwaniem dla wszystkich graczy

To naprawdę ważny, by utrzymać wyzwanie na takim samym poziomie i dać graczom różne sposoby na jego pokonanie. Wo Long nie jest łatwą produkcją, ale pracujemy nad tym, by użytkownicy mieli jak najwięcej swobody i mogli grać oraz pokonywać przeszkody na swój własny sposób – mówi Yamagiwa.