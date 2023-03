Własny serwer VPS w grze Minecraft – graj po swojemu!

Artykuł Sponsorowany 0 0

Eksplorowanie cave’ów, eliminowanie mobów, budowanie własnej chatki – każdy z nas robił to w trybie single-player. Wiemy też, ile frajdy daje gra na serwerze Minecraft z innymi, a zwłaszcza znajomymi. Publiczne serwery mają jednak kilka wad – narzucone ograniczenia, konflikty z innymi użytkownikami i gracze z bardzo wysokimi poziomami. Stwórz własny serwer VPS w Minecraft i graj z przyjaciółmi na swoich zasadach!

Czym jest serwer VPS? Virtual Private Server (VPS), to wirtualna maszyna przeznaczona tylko do twojego użytku. Mówiąc prościej, to serwer fizyczny podzielony na kilka mniejszych, wirtualnych części. Wyodrębnioną część serwera współdzielisz z innymi użytkownikami. Co ważne, wasze działania na serwerze zupełnie na siebie nie wpływają. Każdy VPS działa jak odrębny sprzęt, a wydzielone zasoby są przeznaczone tylko dla ciebie i to ty nimi zarządzasz.

To rozwiązanie pośrednie między hostingiem współdzielonym a serwerem dedykowanym. Sprawdza się idealnie, gdy masz większe wymagania, ale nie potrzebujesz fizycznej maszyny. Teraz z oferty homecloud.pl możesz wybrać serwer VPS do gier komputerowych, w tym m.in. do Minecrafta. Serwer VPS Minecraft ze znajomymi – dlaczego warto? Najpierw rozbijanie drzewa gołą łapką, następnie „crafting table”, żelazny kilof, miecz i zbroja. Później „expienie” w jaskiniach, pierwszy diament i budowa wymarzonego domku. Po wielu godzinach grania osiągasz zamierzony cel: niszczysz Ender Dragona. Wiemy, że ta historia jest piękna, ale staje się jeszcze piękniejsza, gdy tworzysz ją ze swoimi znajomymi. Postawienie własnego serwera VPS do gry Minecraft to tylko kilka chwil, które mogą zamienić się w wiele godzin świetnej zabawy. Co warto wiedzieć przed postawieniem własnego serwera VPS do Minecrafta? Maszyna hostuje rozgrywkę. Korzystając z serwera VPS przenosisz całe obciążenie serwera na jedną, zcentralizowaną maszynę. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie wydarzenia w grze są zsynchronizowane.

Zapisywanie stanu gry poza rozgrywką. Synchronizacja oznacza też, że postęp w grze zostaje zapisany po zamknięciu jej na twoim komputerze.

Mody i tryby gry. Zaletą własnego serwera jest też nieograniczona personalizacja rozgrywki poprzez instalowanie modów i ciekawych trybów gry. Jaki VPS wybrać do gry Minecraft? Wybór rodzaju serwera VPS to ważne zadanie przed rozpoczęciem przygody w trybie multiplayer. Przed podjęciem decyzji warto przemyśleć, na jakich funkcjonalnościach i możliwościach serwera nam zależy. Im lepsze parametry serwera, tym więcej graczy i modyfikacji może się na nim znaleźć. Oto przykładowe konfiguracje dla użytkowników chcących postawić serwer do gry Minecraft, dostępne w ofercie homecloud.pl: Cloud VPS M – 2vCore @2GHz, 4 GB pamięci, 80 GB przestrzeni

Cloud VPS L – 4vCore @2GHz, 8 GB pamięci, 120 GB przestrzeni

GramTV przedstawia: