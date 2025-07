Właśnie tak Godzilla niszczy uniwersum Marvela. Nadchodzi epicki crossover

Starcie kultowego potwora z superbohaterami Marvela ma miejsce na kartach komiksu. „Godzilla to siła natury, a ten crossover to najlepszy sposób na uczczenie jej 70-lecia”.

To będzie największe starcie lata. Przynajmniej na karach komiksu. Godzilla – Król Potworów – rusza z miażdżącym atakiem na całe Uniwersum Marvela. Już 16 lipca zadebiutuje pierwszy numer miniserii Godzilla niszczy Uniwersum Marvela, która skonfrontuje ikonicznego potwora z największymi bohaterami MCU.

W nadchodzących zeszytach superbohaterowie, których dobrze znamy z MCU, będą zmuszeni zjednoczyć siły, by powstrzymać monstrum. W grę wchodzą też nieoczekiwane sojusze ze złoczyńcami i wyprawa do Mrocznego Wymiaru. Stawką jest przetrwanie Ziemi, a każdy – od Avengers, przez X-Men, po Fantastyczną Czwórkę – będzie musiał stanąć do walki. W myśl zasady – wszyscy na jednego.