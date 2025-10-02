Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z mnóstwem szczegółów 3. sezonu. Jedyny Pierścień w końcu pojawi się w serialu

Przecieki zdradzają kluczowe wątki trzeciego sezonu serialu Amazona.

We wrześniu do sieci trafił pierwszy oficjalny materiał promujący trzeci sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Na premierę nowych odcinków trochę poczekamy, gdyż dopiero w lipcu rozpoczęły się prace na planie. Teraz do sieci trafiły nowe przecieki dotyczące fabuły trzeciego sezonu i tego, czego widzowie mogą spodziewać się po wydarzeniach, które zdefiniują losy Śródziemia i przygotują grunt pod słynne starcie Ostatniego Sojuszu. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – Jedyny Pierścień, władza Saurona i nowi bohaterowie Po planowanym przeskoku czasowym fabuła skoncentruje się na dalszych działaniach Saurona. Mroczny Władca rozpocznie szerzenie swojej władzy poprzez rozdzielanie Pierścieni Mocy. Niektóre z nich mogą już wkrótce trafić do śmiertelnych władców, którzy powoli zaczną ulegać ich zgubnemu wpływowi. To zwiastun początku upadku ludzi, których znamy później jako Upiorów Pierścienia.

Jednym z centralnych momentów nowego sezonu ma być proces powstania Jedynego Pierścienia. Kiedy Sauron po raz pierwszy założy swoje dzieło, elfowie w tym Círdan władający Naryą, natychmiast poczują moc, która przeniknie całą Ardę. To wydarzenie zwiąże losy wielu bohaterów i otworzy drogę do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Círdan, Władca Szarych Przystani, ma otrzymać zdecydowanie więcej czasu ekranowego. Jego rola będzie polegała na zacieśnianiu więzi między elfami a Númenorem. To właśnie on zostanie jednym z filarów przyszłego Ostatniego Sojuszu, co potwierdza jego kluczowe znaczenie w rozwoju fabuły. Jedną z największych zagadek pozostaje rola Jamie’ego Campbella Bowera. Aktor ma spędzić znaczną część sezonu na ekranie u boku Galadrieli, a spekulacje wskazują na to, że może wcielać się w Glorfindela albo Celeborna, męża Galadrieli.

Widzowie mają być świadkami, jak coraz większe grono bohaterów ulega wpływowi Pierścieni. Postacie oryginalne, takie jak Theo, Hagen czy Kemen, a także numenorejscy lordowie, mogą znaleźć się na drodze ku nieuchronnemu upadkowi. Nad wszystkim unosi się także cień Khamûla, którego wpływy wschodnie będą odczuwalne w tle. Równie dramatycznie zapowiada się wątek krasnoludów. Durin IV i Disa będą stawiać opór przed mocą Pierścienia, lecz jego brat, według plotek grany przez Eddie’ego Marsana, może poddać się ambicjom i zdradliwemu wpływowi daru Saurona. Inni krasnoludzcy władcy w Eriadorze i Żelaznych Wzgórzach również mają otrzymać swoje Pierścienie. Sezon trzeci może zostać zwieńczony momentem, w którym Sauron w geście pozornej uległości stanie przed obliczem Ar-Pharazôna. Zostanie wówczas zabrany na Númenor, a elfowie rozpoczną desperackie wołanie o pomoc. To bezpośrednio zapowie wydarzenia prowadzące do wielkiej katastrofy Númenoru. Choć los Celebrimbora został już przypieczętowany, Charles Edwards ma powrócić w scenach retrospekcji. Dzięki temu widzowie ponownie zobaczą mistrza kowali, a jego dziedzictwo wciąż będzie miało ogromne znaczenie dla rozwoju historii. Data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie debiutu trzeciego sezonu Pierścieni Władzy doczekamy się w 2027 roku na Prime Video.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.