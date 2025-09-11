Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy w pierwszej zapowiedzi 3. sezonu. Legendarny miecz z trylogii powraca

Ten oręż zna każdy fan twórczości Tolkiena.

Pod koniec lipca rozpoczęto prace na planie trzeciego sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Amazon długo nie kazał widzom czekać na pierwszą zapowiedź nowych odcinków i w sieci trafił krótki teaser nadchodzących odcinków, który prezentuje legendarny miecz Narsil. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – pierwszy materiał zapowiadający trzeci sezon Wideo nie zdradza nic z fabuły, ale pojawia się w nim Elendil (w tej roli ponownie Lloyd Owen). Bohater dzierży potężny „Miecz Wiernych”, który jest w rzeczywistości legendarnym Narsilem, klingą, która w czasie Wojny Ostatniego Przymierza odcięła Jedyny Pierścień z dłoni Saurona.

To miecz, który od wieków symbolizuje nadzieję i jedność. Teraz stanie się znakiem oporu dla wiernych Númenorejczyków – zapowiada narrator w teaserze. W finale drugiego sezonu Elendil wyruszył na zachód, zabierając ze sobą legendarną broń ofiarowaną mu przez królową Míriel w ramach pożegnania. Teraz, po przeskoku czasowym o kilka lat, historia ma przenieść widzów w sam środek Wojny Elfów z Sauronem. To właśnie wtedy Ciemny Władca zaczyna pracę nad stworzeniem Jedynego Pierścienia, mającego zapewnić mu ostateczne zwycięstwo i umożliwić podbicie całego Śródziemia. Wczytywanie ramki mediów.

W obsadzie nadchodzącej serii pojawią się dobrze znane twarze: Morfydd Clark jako Galadriela, Charlie Vickers jako Halbrand (który, jak ujawniono wcześniej, jest w rzeczywistości Sauronem), Charles Edwards jako Celebrimbor, Ismael Cruz Cordova jako Arondir, Robert Aramayo jako Elrond oraz Daniel Weyman jako Tajemniczy Przybysz. Na ekran powrócą także m.in. Benjamin Walker, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham oraz Sara Zwangobani. W roli Adara wystąpi ponownie Sam Hazeldine, który zastąpił wcześniej Josepha Mawle’a, a do obsady dołączyli również Ciarán Hinds, Rory Kinnear i Tanya Moodie, debiutując w drugiej odsłonie serii. Data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie debiutu trzeciego sezonu Pierścieni Władzy doczekamy się w przyszłym roku na Prime Video.

