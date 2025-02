Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy oficjalnie z 3. sezonem. Potwierdzono duży przeskok czasowy

Serwis The Hollywood Reporter ujawnił, że w trzecim sezonie na widzów czeka spory przeskok czasowy. Potwierdza to oficjalny opis fabuły, z którego wynika, że akcja nowych odcinków rozpocznie się kilka lat po zakończeniu drugiego sezonu. Sauron będzie starał się wykuć Jedyny Pierścień, który da mu przewagę w walce z elfami. Jego celem jest wygrać wojnę i podbić całe Śródziemie.

Stało się to, na co wszyscy fani Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy czekali. Amazon oficjalnie potwierdził, że zamówił trzeci sezon serialu bazującego na świecie J.R.R. Tolkiena. Aktualnie nowe odcinki znajdują się w fazie przedprodukcji i już tej wiosny twórcy rozpoczną pracę na planie w Shepperton Studios w Wielkiej Brytanii.

Wydarzenia z trzeciego sezonu mają prowadzić do Wojny Elfów, która rozgrywała się pod koniec Drugiej Ery. To właśnie finał tej bitwy widzieliśmy w prologu do Władcy Pierścieni: Drużyna Pierścienia.