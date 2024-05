Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy na pierwszym zwiastunie 2. sezonu. Jest data premiery

Zgodnie z wczorajszą obietnicą Amazon podzielił się pierwszym zwiastunem drugiego sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Na udostępnionym materiale możemy zobaczyć kilka scen z nowych odcinków z Garadrielą, Arondirem, młodym Elrondem, czy Sauronem. Podobnie jak pierwszy sezon, nadchodzące epizody będą prezentowały się rewelacyjnie pod względem efektów specjalnych, ale czy to wystarczy, aby zachęcić widzów do powrotu? Materiał wypełniony jest scenami akcji, a także ukazaniem nowego zagrożenia, nie tylko tego czyhającego z Mordoru. Twórcy tym razem postawili na większy mrok względem poprzednich odcinków. Zwiastun drugiego sezonu Pierścieni Władzy zobaczycie poniżej.

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą. Rozwijając epicki zasięg i ambicje pierwszego sezonu, Sezon 2 "Władcy Pierścieni: Pierścienie Mocy" od Amazona pogrąża nawet najbardziej ukochane i wrażliwe postacie w coraz większej mrocznej fali, stawiając przed każdym wyzwania znalezienia swojego miejsca w świecie, który coraz bardziej zbliża się do katastrofy. Elfowie i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfoots... gdy przyjaźnie są wystawione na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, siły dobra będą walczyć coraz dzielniej, by zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.