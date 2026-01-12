Irytują was niemożliwe do pominięcia reklamy na YT? Przeprowadźcie się do Wietnamu

Nie będzie żadnym odkryciem stwierdzenie, że dziś reklamy na YouTube atakują nas tak agresywnie, jak jeszcze nigdy. Trudno natrafić na dłuższy materiał, który nie byłby przy tym okraszony kilkoma “przerywnikami”.

Część z nich trwa kilkanaście sekund, inne dłużej. I chociaż większość można pominąć już po 5 sekundach, to nie zawsze tak jest. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie doświadczył wątpliwej przyjemności oglądania 30-sekundowej reklamy. Koniec z reklamową samowolką Okazuje się jednak, że nawet ludziom u szczytu władzy taki stan rzeczy przeszkadza. Mowa tutaj o rządzie Wietnamu, który przygotował już w tym temacie stosowne regulacje prawne. Nowe przepisy zobowiązują dostawców usług do tego, by każdy materiał reklamowy dało się pominąć już po 5 sekundach, bez konieczności oglądania całości.

Omawiane przepisy zajmują się też tematyką reklam pop-up, czyli wyskakujących okienek. Codziennością jest sytuacja, gdy takowej reklamy nie możemy zamknąć od razu i musimy odczekać kilka sekund, by X zamykający reklamę, w ogóle się pojawił. W Wietnamie takie rzeczy także mają przejść do lamusa. Co więcej, pop-upy nie mogą też zawierać fałszywych, wprowadzających w błąd przycisków zamykania. Koniec zatem pogoni za uciekającym przed kursorem X.

Przy tym wszystkim użytkownicy mają zyskać możliwość łatwiejszego zgłaszania naruszeń przepisów i treści niezgodnych z prawem. Takie opcje mają być wyraźnie oznaczone. Sami dostawcy treści, jeżeli otrzymają urzędowe pismo o reklamie łamiącej zasady, będą musieli usunąć takową treści w przeciągu 24 godzin, w przeciwnym wypadku grozić im będą dalsze konsekwencje. Prawo to obowiązywać będzie też firmy telekomunikacyjne Nowe regulacje wejdą w Wietnamie w życie już za niewiele ponad miesiąc, tj. 15 lutego.