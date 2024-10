Wkrótce rusza nowa edycja Steam Next Fest. Gracze sprawdzą kolejne wersje demonstracyjne

Już 14 października 2024 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego wystartuje kolejny Steam Next Fest. Podczas wydarzenia dostępne będą darmowe wersje demonstracyjne nadchodzących gier. Dokładna lista produkcji nie jest jednak znana, choć kilku twórców potwierdziło już swój udział w evencie.

Zainteresowani mogą zatem spodziewać się między innymi wersji demo Permafrost, czyli mroźnego survivalu. Przetestujemy również nową grę twórców Dead Cells, Windblown. Nie zabraknie też ciekawego city-buildera Tlatoani: Aztec Cities czy kontynuacji cyberpunkowego RPG Citizen Sleeper 2: Starward Vector.

Grajcie w dema: najedźcie kursorem na dowolną grę, a od razu zobaczycie przycisk instalacji grywalnego dema. Wypróbujcie jedno albo dwa! Albo cały tuzin.

Oglądajcie transmisje na żywo: na górze strony festiwalu znajdziecie harmonogram transmisji. W większości przypadków będą to zespoły producentów, które będą grać we własne gry oraz odpowiadać na wasze pytania. Kliknijcie ikonę czatu tuż pod transmisją, by otworzyć okno czatu i dołączyć do rozmowy.

Dodawajcie ulubione tytuły do listy życzeń: znaleźliście grę i chcielibyście usłyszeć o niej, kiedy zostanie wydana? Najedźcie na dowolną grę i kliknijcie ikonę gwiazdki w prawym górnym rogu, by dodać ją do listy życzeń. Otrzymacie stylowy e-mail z powiadomieniem w dniu premiery. – czytamy w opisie wydarzenia.