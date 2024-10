Nowa gra twórców Dead Cells. W demo zagramy już na Steam Next Fest

Na zwiastunie Windblown widzimy, że twórcy porzucili wiele elementów z poprzedniej gry - tym razem będzie to gra akcji z elementami RPG i roguelike’a ukazana w rzucie izometrycznym. Produkcja przenosi nas do krainy, w której głównym zagrożeniem jest śmiercionośny wir. Wcielamy się w skoczka mającego stanąć do walki z emisariuszami próbującymi zagrozić istotom zamieszkującym pobliskie wyspy.

Twórcy bestsellerowego Dead Cells podzielili się zwiastunem swojej nowej produkcji oraz potwierdzili, kiedy tytuł zostanie nam udostępniony. Podobnie jak w przypadku gry akcji z 2018 roku producenci postanowili zaangażować społeczność w proces tworzenia - przez minimum rok produkcja będzie rozwijana we wczesnym dostępie. Demo gry pojawi się na najbliższym Steam Next Fest, czyli 14 października.

Wczesny dostęp Windblown rozpocznie się 24 października i potrwa przez co najmniej rok, a następnie możemy spodziewać się oficjalnej premiery. 14 października odbędzie się Steam Next Fest, na którym sprawdzimy demo gry. Postępy z tej wersji wraz ze specjalną skórką do postaci zostaną przeniesione do ukończonej produkcji.