Twórcy Path of Exile 2 szykują spore zmiany. Tytuł ma się doczekać zbalansowania rozgrywki

Ostatnio odbyła się premiera wczesnego dostępu do Path of Exile 2. Tytuł zyskał sporą popularność wśród graczy, lecz od czasu pojawienia się produkcji na rynku pojawiło się kilka problemów. Twórcy nie byli przygotowani na tak duże zainteresowanie, co spowodowało poważne obciążenie serwerów. Dodatkowo pojawiło się sporo głosów kwestionujących balans rozgrywki.

Path of Exile 2 - zapowiedź nadchodzącej aktualizacji

Path of Exile 2 znajduje się obecnie na początku fazy wczesnego dostępu, więc twórcy planują dodać sporo zmian dotyczących między innymi balansu rozgrywki. Na stronie poświęconej grze udostępniono listę z proponowanymi nowościami wybranymi na podstawie uwag społeczności. Jedną z kluczowych zmian ma być wprowadzenie szybkiej podróży pomiędzy checkpointami. Grinding Gear Games udostępniło listę poprawek mających m.in. ułatwić niektóre elementy rozgrywki.