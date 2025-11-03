Wkrótce powinniśmy zobaczyć nowy zwiastun filmu Super Mario Galaxy

Tę informację podał serwis My Time to Shine, znany z przecieków ze świata kina. Według źródła, pierwszy pełnoprawny zwiastun produkcji Nintendo i Illumination ma być dołączony do filmu “Wicked For Good”, którego premiera kinowa zaplanowana jest na 21 listopada. Jeśli te informacje się potwierdzą, oznacza to, że zwiastun Super Mario Galaxy Movie trafi do sieci jeszcze przed końcem listopada.

Zwiastun nowego filmu z Mario jeszcze w listopadzie?

Film The Super Mario Galaxy Movie został oficjalnie zapowiedziany we wrześniu, podczas transmisji Nintendo Direct, w formie krótkiego teasera. Wtedy też potwierdzono, że premiera filmu odbędzie się w kwietniu 2026 roku. Za produkcję ponownie odpowiada studio Illumination, znane z przebojów takich jak Minionki i The Super Mario Bros. Movie. W obsadzie powrócą dobrze znane głosy: