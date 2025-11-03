Zaloguj się lub Zarejestruj

Wkrótce powinniśmy zobaczyć nowy zwiastun filmu Super Mario Galaxy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/03 21:00
Według najnowszych doniesień, pełny zwiastun filmu The Super Mario Galaxy Movie zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych tygodni.

Tę informację podał serwis My Time to Shine, znany z przecieków ze świata kina. Według źródła, pierwszy pełnoprawny zwiastun produkcji Nintendo i Illumination ma być dołączony do filmu “Wicked For Good”, którego premiera kinowa zaplanowana jest na 21 listopada. Jeśli te informacje się potwierdzą, oznacza to, że zwiastun Super Mario Galaxy Movie trafi do sieci jeszcze przed końcem listopada.

Zwiastun nowego filmu z Mario jeszcze w listopadzie?

Film The Super Mario Galaxy Movie został oficjalnie zapowiedziany we wrześniu, podczas transmisji Nintendo Direct, w formie krótkiego teasera. Wtedy też potwierdzono, że premiera filmu odbędzie się w kwietniu 2026 roku. Za produkcję ponownie odpowiada studio Illumination, znane z przebojów takich jak Minionki i The Super Mario Bros. Movie. W obsadzie powrócą dobrze znane głosy:

  • Chris Pratt jako Mario
  • Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach
  • Charlie Day jako Luigi
  • Jack Black jako Bowser
  • Keegan-Michael Key jako Toad
  • Kevin Michael Richardson jako Kamek

Nintendo i Illumination zapowiedzieli, że szczegóły dotyczące nowych postaci i dodatkowej obsady głosowej zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Zwiastun Super Mario Galaxy Movie ma być jednym z kluczowych elementów obchodów 40. rocznicy serii Super Mario Bros. Wraz z jego prezentacją zapowiedziano również kilka nowych tytułów z uniwersum Mario, w tym Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch, Mario Tennis Fever na Nintendo Switch 2, nową platformówkę Yoshi and the Mysterious Book oraz Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition.

Jeśli plotki okażą się prawdziwe, już w listopadzie fani Nintendo będą mogli po raz pierwszy zobaczyć, jak Mario, Peach i Luigi powracają do międzygwiezdnych przygód w zupełnie nowym filmie animowanym.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/the-next-mario-galaxy-movie-reveal-is-reportedly-coming-very-soon

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

