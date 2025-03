Wkrótce pojawi się nowy zestaw LEGO. To coś zdecydowanie dla fanów gier

Ujawniony zestaw LEGO to sporych rozmiarów Mario Kart. Klocki będą do nabycia w maju tego roku.

Czy wiecie, że dzisiaj obchodzony jest dzień Mario? Nintendo co prawda nie zapowiedziało żadnych niespodzianek, ale dzięki przeciekowi jednego ze sklepów w Australii, mamy powody do radości. Możliwe, że w tej sytuacji oficjalna zapowiedź pojawi się jeszcze dzisiaj, ale już teraz możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać ten ogromny zestaw LEGO Mario Kart.

Jest to pierwszy zestaw LEGO Mario Kart, który został stworzony z myślą o dorosłych fanach klocków, a nie tylko o młodszych budowniczych. Został oznaczony jako rekomendowany dla osób w wieku 18+. Zestaw jest spory, bowiem w jego skład wchodzą aż 1972 elementy. Gotowy model przedstawia dużą figurkę Mario siedzącego w jego klasycznym czerwono-niebiesko-białym gokarcie.

Zdjęcia sugerują, że zestaw można umieścić na specjalnej podstawce, dzięki czemu możliwe będzie ustawianie go w różnych pozach. Jednak wygląda na to, że Mario i jego pojazd to jeden połączony model i raczej nie da się ich oddzielić po ukończeniu budowy. Nie oszukujmy się jednak, że ktoś chciałby to robić. To ten rodzaj kolekcji, które raczej stawia się na półce dla ozdoby.

Ponieważ zestaw nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, nie znamy jego dokładnej ceny.