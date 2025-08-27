Wkrótce odbędzie się CD-Action Expo 2025. Zapraszamy was do strefy Monster Energy na której się pojawimy!

Już 6 i 7 września w Łodzi na Atlas Arenie odbędzie się kolejna edycja CD-Action Expo, na którym pojawi się ogromna ilość atrakcji dla graczy i geeków. Koniecznie odwiedźcie stoisko Monster Energy na którym zapewnimy wam sporo wyścigowej adrenaliny!

CD-Action Expo jest imprezą organizowaną przez redakcję kultowego w Polsce czasopisma o grach. Event jest skierowany do każdego rodzaju gracza, dlatego nie zabraknie na nim rozrywki dla młodszych odbiorców, „niedzielnych graczy”, a także dla użytkowników oczekujących srogich wyzwań. W tym roku spotkacie na hali Gram.pl! Monster Energy, Gram.pl, Actina i Gucio1846 na CD-Action Expo 2025! Czego dokładniej możecie się spodziewać po tegorocznej edycji? Przede wszystkim wielu gości ze świata gamingu, paneli dyskusyjnych i rzecz jasna rozmów z redakcją CD-Action. Dla uczestników lubujących skąpać się w nostalgii przygotowano strefę retro, na której będzie można pograć na takich klasykach jak Atari, Amiga czy też C64.

Oczywiście nie mogło zabraknąć na Atlas Arenie Gothica i to w nie byle jakim wydaniu! Podobnie jak rok temu, na hali zostanie stworzona cała Gothicowa wioska, na której pojawi się wielu cosplay’erów z dobrze znanego polskiemu graczowi świata, a także będziecie mogli podziwiać jedną z największych kolekcji gadżetów związanych z grą kultową grą. Jeśli jednak poczujecie zmęczenie ekranami, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pograć w planszówki. Spokojnie, nawet jeśli będzie to wasz pierwszy raz, to z pomocą profesjonalistów łatwo wejdziecie w świat wybranej przez siebie produkcji. Taki event to również gadżety, więc spodziewajcie się także wielu stoisk na których znajdziecie ogromne ilości merchu dla fanów gamingu i nie tylko! Strefa Monster Energy & Gram.pl Tak się składa, że w tym roku siły połączyli Monster Energy, Gram.pl, Actina oraz Gucio1846, którzy również pojawią się na CD-Action Expo, zapewniając graczom kilka wyścigowych atrakcji! To będzie spory event, dlatego koniecznie odwiedźcie strefę Monster Energy, aby złapać dodatkową energię dzięki pysznym napojom, ale także by zyskać niezły zastrzyk adrenaliny dzięki naszym wyścigowym wyzwaniom i konkursom z nagrodami.

GramTV przedstawia:

Fani trudnych wyzwań i chęci poczucia namiastki prawdziwego ścigania, będą mogli sprawdzić się na profesjonalnym symulatorze samochodowym od Rabitt Trip, a także testując swoje umiejętności jazdy na dwóch kółkach pod okiem naszego redaktora i zawodnika mistrzostw świata eMotoGP – Gucio1846. Dzięki temu przekonacie się, że niektóre wyścigi to coś więcej niż tylko gry, a osiągnięcie dobrych rezultatów często okupione jest sporym wysiłkiem i stałym utrzymaniem koncentracji na wysokim poziomie. Dla osób, które chcą bardziej arcadowych wyzwań, zaoferujemy dwa stanowiska z potężnym sprzętem przygotowanym przez Actinę, na których zagracie w wyścigi Hot Wheels Unleashed. Co więcej, wasze najlepsze rezultaty zawalczą o fajne nagrody każdego dnia! Atmosfera na naszej wspólnej strefie z pewnością będzie bardzo gorąca, dlatego nie bójcie się poprosić o dobrze schłodzony napój w barze Monster Energy! Gotowi na zabawę? 6-7 września, Atlas Arena w Łodzi. Koniecznie wpadnijcie!