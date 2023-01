Wizards of the Coast skasowało przynajmniej 5 gier wideo

Według raportu przedstawionego przez agencję Bloomberg, Wizards of the Coast anulowało prace nad przynajmniej 5 grami wideo. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu, decyzja podyktowana została zmianami w długoterminowym portfolio firmy. Twórcy chcą skupić się wyłącznie na znanych i istniejących już markach.

Wizards of the Coast intensywnie pracuje nad grami wideo

Niestety, nie wiemy nic więcej na temat gier, które były w produkcji. Przypomnijmy, że w 2019 roku Wizards of the Coast zapowiedziało wiele projektów poświęconych marce Dungeons & Dragons. Wśród nich znalazły się Baldur's Gate 3 i Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Czarodzieje mają w swoim portfolio jeszcze jedną niezwykle popularną markę - Magic: The Gathering. Każda produkcja oparta na tym uniwersum przyciąga masę graczy.



Jedno jest pewne, w Wizards of the Coast intensywnie i rozsądnie pracują nad grami wideo. Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich graczy. Miejmy nadzieję, że ich przyszłe tytuły będą na konkurencyjnym poziomie i wypadną trochę lepiej niż wspominane już Dungeons & Dragons: Dark Alliance, które okazało się być nudnym przeciętniakiem.