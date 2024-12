Wirtualna wycieczka po Kuttenbergu w Kingdom Come Deliverance 2. Twórcy prezentują tętniące życiem miasto

Kingdom Come Deliverance 2 na nowym materiale. Wirtualny spacer po Kuttenbergu

Jak wspomnieliśmy powyżej, do sieci trafił nowy materiał związany z Kingdom Come Deliverance 2. Tym razem deweloperzy zaprosili graczy na wirtualny spacer po Kuttenbergu, który będzie odgrywać znaczącą rolę w nadchodzącej produkcji. Twórcy nie ukrywają, że podczas prac nad miastem czerpali z historycznych źródeł i własnej inwencji twórczej.

Efektem tego połączenia jest wizja Kuttenbergu, który w grze odwiedzimy w czasach panowania króla Zygmunta Luksemburskiego, znanego z pierwszej części Kingdom Come Deliverance. Jak zauważają deweloperzy, przy murach miejskich znajdują się biedniejsze ulice, natomiast bliżej centrum – zamożniejsze. Twórcy z Warhorse Studios zadbali o to, by Kuttenberg w Kingdom Come Deliverance 2 był pełen życia. W samym mieście znajdzie się ponad 100 domów, a mieszkańcy miasta będą prowadzić swoje codzienne życie – handlować na targu czy spędzać czas w tawernach. Spotkamy też przestępców.