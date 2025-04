The Thaumaturge dostępne za 96,85 zł w PlayStation Store

W sklepie PlayStation pojawiła się kolejna promocja - tym razem w niższej cenie możemy dostać The Thaumaturge. Jest to polski turowy RPG wydany przez 11 bit studios na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Do 24 kwietnia kupimy tytuł przeceniony aż o 35 procent.

The Thaumaturge - oferta w PlayStation Store

Korzystając z podanego linku możemy nabyć The Thaumaturge w cenie 96,85 zł zamiast standardowego 149,00 zł. Warto dodać, że posiadacze subskrypcji PlayStation Plus zapłacą mniej, a konkretnie 89,40 zł. Tytuł cieszy się pozytywnymi opiniami wśród graczy - na Steamie spośród blisko 2,8 tysiąca ocen aż 82 procent w dobry sposób wypowiada się o tytule.