Wiosenna wyprzedaż w Epic Games Store. Gry z rabatami nawet do -90%

W Epic Games Store wystartowała Wiosenna Wyprzedaż 2026, w ramach której gracze nadal mogą liczyć na solidne rabaty sięgające nawet -90%.
Epic Games Store – najciekawsze oferty z wyprzedaży
Oto jedne z najciekawszych gier z aktualnej promocji:
- Dead Space Remake (2023) – 40,48 zł (-85%)
- Star Wars Jedi: Survivor – 29,90 zł (-90%)
- The Sinking City – 26,70 zł (-85%)
- The Surge 2 – 8,99 zł (-90%)
- Untitled Goose Game – 23,99 zł (-60%)
- It Takes Two – 35,98 zł (-80%)
- Alan Wake 2 – 64,49 zł (-70%)
- Mass Effect Legendary Edition – 26,99 zł (-90%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 42,25 zł (-75%)
- Mortal Kombat 1 – 42,00 zł (-80%)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!