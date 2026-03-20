Wiosenna wyprzedaż GOG.com. Najlepsze gry PC nawet 95% taniej

W sklepie GOG.com trwa Wiosenna Wyprzedaż 2026, w ramach której przeceniono mnóstwo gier na PC. Produkcje dostępne w wersjach DRM-free kupimy z rabatami sięgającymi nawet -95%, a wśród ofert nie brakuje zarówno klasyków, jak i nowszych hitów.
Najlepsze gry z wyprzedaży GOG.com
Wśród najciekawszych promocji warto zwrócić uwagę na:
- Cyberpunk 2077 – 69,65 zł
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 124,80 zł (-51%)
- Divinity: Original Sin 2 – 40,47 zł (-75%)
- Sleeping Dogs: Definitive Edition – 11,25 zł (-85%)
- Stardew Valley – 26,99 zł (-50%)
- CARRION – 14,40 zł (-79%)
- Owlboy – 14,00 zł (-79%)
- Noita – 28,80 zł (-59%)
- Baldur's Gate 3 – 186,75 zł (-25%)
