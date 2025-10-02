Windows 7 wraca do łask. Dlaczego użytkownicy wybierają stary system?

Kilkunastoletni Windows 7 zanotował niespodziewany wzrost zainteresowania.
Mniej niż dwa tygodnie pozostało do zakończenia wsparcia dla Windowsa 10, a tymczasem odnotowano zaskakujący wzrost udziału w rynku starszego systemu Microsoftu. Według danych Statcountera, Windows 7 we wrześniu wrócił do poziomu bliskiego 10% globalnego udziału – wyników, jakie notował ostatnio pod koniec 2022 i na początku 2023 roku.
Windows 7 wraca do formy przed końcem Windowsa 10
Choć trudno uwierzyć, aby użytkownicy masowo migrowali na kilkunastoletni system, wzrost jego popularności zbiega się z nadchodzącym końcem darmowego wsparcia Windowsa 10. 14 października Microsoft zakończy dostarczanie aktualizacji zabezpieczeń dla wielu regionów świata, chyba że użytkownicy zdecydują się na płatny program aktualizacji, którego koszt wynosi około 30 dolarów rocznie.
Windows 11 w tym samym czasie zanotował niewielki spadek udziałów, osiągając około 49%. Najbardziej traci Windows 10, który stopniowo ustępuje miejsca nowszym systemom – co pokazuje, że polityka Microsoftu faktycznie wymusza przesiadkę na nowsze wersje.
Wzrost udziału Windowsa 7 może być chwilowym zjawiskiem związanym ze zmianami w polityce wsparcia Microsoftu. System nie jest już wspierany przez Steam i nie nadaje się do grania, a wkrótce także 32-bitowy Windows 10 straci zgodność z klientem platformy. Niewykluczone, że to tylko anomalia w statystykach ruchu internetowego, które nie zawsze w pełni odzwierciedlają rzeczywiste wybory użytkowników.
Dla polskich użytkowników sytuacja nie jest jednak niepokojąca – Microsoft zapewnił, że w naszym regionie wsparcie dla Windowsa 10 zostanie przedłużone o rok bez dodatkowych kosztów. Październikowe dane pokażą, czy Windows 7 faktycznie przeżywa chwilowe ożywienie, czy też zyskuje drugą młodość.
