Windows 7 wraca do łask. Dlaczego użytkownicy wybierają stary system?

Mniej niż dwa tygodnie pozostało do zakończenia wsparcia dla Windowsa 10, a tymczasem odnotowano zaskakujący wzrost udziału w rynku starszego systemu Microsoftu. Według danych Statcountera, Windows 7 we wrześniu wrócił do poziomu bliskiego 10% globalnego udziału – wyników, jakie notował ostatnio pod koniec 2022 i na początku 2023 roku.

Windows 7 wraca do formy przed końcem Windowsa 10

Choć trudno uwierzyć, aby użytkownicy masowo migrowali na kilkunastoletni system, wzrost jego popularności zbiega się z nadchodzącym końcem darmowego wsparcia Windowsa 10. 14 października Microsoft zakończy dostarczanie aktualizacji zabezpieczeń dla wielu regionów świata, chyba że użytkownicy zdecydują się na płatny program aktualizacji, którego koszt wynosi około 30 dolarów rocznie.