Windows 11 pozwoli przetestować prędkość Internetu. Strony typu Speedtest mogą odejść w zapomnienie

Microsoft przygotowuje łatwiejszy dostęp do ustawień sieci w Windowsie 11. Na pasku zadań pojawią się skróty umożliwiające szybkie sprawdzenie stanu połączenia z Internetem, w tym nowa funkcja wbudowanego testu prędkości.
Windows 11 – „speed test” i skróty sieciowe
Nowe opcje pojawiły się już w wersji dla insiderów systemu. Na pasku zadań znajduje się ikona, która zbiorczo daje dostęp do ustawień związanych z łącznością – dwóch znanych opcji oraz nowego testu prędkości Internetu. Jeśli funkcja trafi do szerszej grupy użytkowników, popularne strony typu Speedtest mogą stać się mniej potrzebne, choć skuteczność testu systemowego będzie kluczowa.
