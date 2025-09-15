Zaloguj się lub Zarejestruj

Windows 11 pozwoli przetestować prędkość Internetu. Strony typu Speedtest mogą odejść w zapomnienie

Mikołaj Berlik
2025/09/15 20:00
0
0

Microsoft wprowadza skróty do ustawień sieci w Windowsie 11. Insiderzy już testują nowy „speed test”, który może zmniejszyć popularność stron trzecich.

Microsoft przygotowuje łatwiejszy dostęp do ustawień sieci w Windowsie 11. Na pasku zadań pojawią się skróty umożliwiające szybkie sprawdzenie stanu połączenia z Internetem, w tym nowa funkcja wbudowanego testu prędkości.

Windows 11
Windows 11

Windows 11 – „speed test” i skróty sieciowe

Nowe opcje pojawiły się już w wersji dla insiderów systemu. Na pasku zadań znajduje się ikona, która zbiorczo daje dostęp do ustawień związanych z łącznością – dwóch znanych opcji oraz nowego testu prędkości Internetu. Jeśli funkcja trafi do szerszej grupy użytkowników, popularne strony typu Speedtest mogą stać się mniej potrzebne, choć skuteczność testu systemowego będzie kluczowa.

GramTV przedstawia:

Oprócz wbudowanego „speed testu”, użytkownicy będą mieli pod ręką szybki dostęp do ogólnych ustawień sieci oraz opcji rozwiązywania problemów z połączeniem, co może przyspieszyć naprawę awarii i poprawić komfort korzystania z Internetu. Zmiany wyróżniają się pozytywnie na tle kontrowersji związanych z Windowsem 11, takich jak problemy z aktualizacjami czy dyskami SSD.

Jednocześnie Microsoft kończy wsparcie dla Windowsa 10, co spotkało się z mieszanymi reakcjami użytkowników. Niektórzy internauci wciąż zgłaszają problemy nawet na kilkuletnich dyskach, mimo zapewnień firmy, że błędy nie wynikają z systemu, a aktualizacja zabezpieczeń Windowsa 10 była jedynie formalnym zakończeniem wsparcia.

Źródło:https://www.tomshardware.com/software/windows/windows-11-is-getting-a-built-in-internet-speed-test-feature-that-will-take-you-to-bing-along-with-multiple-revamped-settings-pages-latest-insider-channel-builds-reveal-prominent-changes-coming-soon-to-the-os

Tagi:

News
PC
test
testy
Windows
internet
Windows 11
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112