Wildfrost szaleje na Steam. Kolejny popularny indyczek

Wildfrost to propozycja od ekip Deadpan Games i Gaziter. Gra zadebiutowała na rynku 12 kwietnia i jest dostępna na PC oraz Nintendo Switch. Produkcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem wśród graczy, co widać chociażby po recenzjach na Steam.

Wildfrost może być alternatywną dla Slay the Spire lub Monster Train

Wildfrost to wymagająca karcianka stawiająca na zabawę w klimatach roguelike’owych. Przygodę rozpoczynamy od wybrania lidera, który w trakcie swojej podroży przez mroźne krainy będzie werbował w szeregi swojego plemienia różnorodnych kompanów. To, którym szlakiem podążymy, będzie zależeć wyłącznie od nas, a głównym celem podróży jest dotarcie do Świątyni słońca, pokonanie jej Strażnika i rozprawienie się z wszechobecnym mrozem raz na zawsze.



Wyłącznie na Steam Wildfrost doczekało się już ponad 2000 recenzji. Na ten moment są to jednak opinie mieszane. Gracze sugerują, że gra im się podoba, ale ma poważne braki w balansie. Z pewnością uda się to jednak naprawić w nadchodzących aktualizacjach. Warto dodać, że wiele osób porównuje tę produkcję do Slay the Spire i Monster Train, co powinno przyciągnąć uwagę miłośników takiego stylu rozgrywki.