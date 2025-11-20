Total Chaos trafia do Game Passa. Horror inspirowany DOOM-em wraca w wielkim stylu

Podczas listopadowego Xbox Partner Preview pokazano Total Chaos – horror, który powstał na bazie jednego z najsłynniejszych WAD-ów do DOOM II. Teraz projekt Sama Prebble’a rozwinął się w pełnoprawną produkcję, wydaną przez Apogee Entertainment we współpracy z Infogrames od Atari, i od razu zasilił bibliotekę Xbox Game Pass.

Total Chaos – horror, kt óry wyrós ł z legendarnego moda

Twórcy zabierają graczy do zapomnianej górniczej kolonii Fort Oasis, gdzie klimat klaustrofobii i ciągłego zagrożenia odgrywa główną rolę. W rozgrywce łączą się eksploracja, zarządzanie skromnymi zasobami oraz starcia wręcz z istotami przypominającymi wynik nieudanego eksperymentu.