Total Chaos trafia do Game Passa. Horror inspirowany DOOM-em wraca w wielkim stylu

Mikołaj Berlik
2025/11/20 19:46
Total Chaos zadebiutował na Xbox Series X|S i jednocześnie trafił do Xbox Game Pass, oferując pełne wsparcie Play Anywhere.

Podczas listopadowego Xbox Partner Preview pokazano Total Chaos – horror, który powstał na bazie jednego z najsłynniejszych WAD-ów do DOOM II. Teraz projekt Sama Prebble’a rozwinął się w pełnoprawną produkcję, wydaną przez Apogee Entertainment we współpracy z Infogrames od Atari, i od razu zasilił bibliotekę Xbox Game Pass.

Total Chaos

Total Chaos – horror, który wyrósł z legendarnego moda

Twórcy zabierają graczy do zapomnianej górniczej kolonii Fort Oasis, gdzie klimat klaustrofobii i ciągłego zagrożenia odgrywa główną rolę. W rozgrywce łączą się eksploracja, zarządzanie skromnymi zasobami oraz starcia wręcz z istotami przypominającymi wynik nieudanego eksperymentu.

Deweloperzy postawili na ciężką, gęstą atmosferę, a produkcję dopełnia muzyka skomponowana przez Akirę Yamaokę – znanego m.in. z serii Silent Hill. Total Chaos dostępny jest zarówno na konsolach Xbox Series X|S, jak i na PC, wspierając chmurę oraz cross-progress dzięki Play Anywhere.

Total Chaos otwiera się na szerokie grono graczy dzięki obecności w Game Passie.

News
premiera
zwiastun
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Total Chaos
