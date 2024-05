Więzień labiryntu zostanie zrestartowany. Disney stworzy nową wersję popularnego sci-fi

Wraz z kupnem 20th Century Fox Disney nabył prawa nie tylko do X-Menów, czy Fantastycznej Czwórki, ale również szeregu innych popularnych marek. Jednym z nich jest trylogia Więźnia labiryntu, która doczekał się ekranizacji w latach 2014-2018. Za reżyserię wszystkich filmów odpowiadał Wes Ball, którego najnowszą produkcję, czyli Królestwo Planety Małp, zobaczymy na dużym ekranie już w najbliższy piątek. Jak podał serwis The Hollywood Reporter wytwórnia rozpoczęła pracę nad restartem wspomnianej serii sci-fi dla młodzieży i trwają już negocjacje z pierwszymi twórcami rebootu.

Nie będzie to jednak klasyczny reboot serii i Disney nie zamierza powtarzać historii, ani bezpośrednio ją kontynuować z oryginalnej trylogii. Studio chce stworzyć nową opowieść, która jednocześnie będzie czerpać z tamtych filmów, ale również wykorzysta elementy, które sprawiły, że pierwsza produkcja przyciągnęła do kin tak wielu widzów.

Przypomnijmy, że pierwsza część zarobiła na całym świecie aż 340,7 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 35 mln dolarów. Kolejne części radziły sobie trochę gorzej w kinach, chociaż miały niemal dwukrotnie większy budżet.

Więzień labiryntu to ekranizacja powieści Jamesa Dashnera o tym samym tytule, która skupia się na grupie nastolatków, którzy przybywają do otoczonego murem miejsca zwanego Polaną nic nie pamiętając ze swojej przeszłości. Za czterema ścianami obozu znajduje się labirynt wypełniony śmiercionośnymi mechanicznymi stworzeniami i drzwiami, który zamyka się każdej nocy o zachodzie słońca. Jeden z nowo przybyłych odkrywa klucz do przetrwania grup i próbuje ich wyprowadzić ze śmiertelnej pułapki.