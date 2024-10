Wiemy więcej o Farming Simulator 25. Twórcy opisują kolejne mechaniki

Jakiś czas temu na Tokyo Game Show poznaliśmy nową zawartość, jaka pojawi się w najnowszej odsłonie Farming Simulator, w którą zagramy już 12 listopada na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Pokazano wtedy nowe mapy umieszczone w Azji, a w ciągu kilku ostatnich dni twórcy podzielili się informacjami dotyczącymi nowej rośliny w grze, czyli ryżu.

Farming Simulator 25 z nową rośliną

Jak już wiemy, w Farming Simulator 25 przeniesiemy się m.in. do Azji, a co za tym idzie będziemy uprawiać znajdujący się tam ryż. Twórcy przybliżyli różnice między dwoma dostępnymi typami rośliny. Oba rodzaje muszą zostać posadzone na specjalnych polach z odpowiednim dostępem do wody lub w szklarniach. Do odpowiedniej uprawy ryżu potrzebujemy wielu maszyn: traktora, kultywatora, specjalistycznej sadzarki, zbieracza oraz przyczepy.