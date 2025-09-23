Wiemy kto skomponuje muzykę do nowych Opowieści z Narnii i jest to intrygujący wybór

Trwają prace przy filmie, którego premiera jest planowana na przyszły rok.
Pojawiły się nowe informacje związane z trwającą produkcją filmowych opowieści ze świata Narnii. Pierwsza z nich, Narnia: Siostrzeniec czarodzieja, ma trafić do kin IMAX 26 listopada 2026 roku, a następnie zadebiutować na Netfliksie w Boże Narodzenie. Co nowego wiemy o filmie?
Trwają prace przy nowych Opowieściach z Narnii
Greta Gerwig pracuje nad swoją pierwszą adaptacją prozy C.S. Lewisa. Zdjęcia do filmu Narnia: Siostrzeniec czarodzieja wystartowały w zeszłym miesiącu, a na planie można było zobaczyć powojenne dekoracje Londynu z lat 50. – zamiast wiktoriańskich scenerii znanych z oryginału. Wygląda więc na to, że reżyserka przeniosła akcję do połowy XX wieku.
Tymczasem w niedawnym wywiadzie dla Today (za pośrednictwem NarniaWeb) Mark Ronson zdradził, że pracuje nad muzyką do filmu Gerwig. Brytyjsko-amerykański DJ, producent i autor tekstów ma już za sobą współpracę z reżyserką – przy filmie Barbie stworzył soundtrack wspólnie z Andrew Wyattem.
W dorobku Ronsona znajdziemy takie przeboje jak Uptown Funk nagrane z Bruno Marsem, Valerie Amy Winehouse czy oscarowe Shallow z Narodzin gwiazdy. Nie wiadomo jednak, jak duży będzie jego wkład w ścieżkę dźwiękową Narnii. Dodatkowej intrygi dodaje enigmatyczny komentarz producentki Amy Pascal z grudnia ubiegłego roku: „Chodzi tylko o rock and roll”.
Obsada filmu wciąż pozostaje owiana tajemnicą. W Siostrzeńcu czarodzieja mają wystąpić m.in. Emma Mackey, Daniel Craig jako wujek Andrzej, a także Meryl Streep, która miałaby użyczyć głosu Aslanowi – trwają tu ponoć negocjacje. Z kolei Carey Mulligan ubiega się o rolę, której szczegóły nie zostały ujawnione. Netflix na razie nie potwierdził oficjalnie żadnego z tych nazwisk. Czekamy zatem na kolejne informacje.
