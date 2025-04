Wiemy kto powalczy o Złotą Palmę w Cannes - to starcie topowych reżyserów

78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 14–25 maja. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie – miejsce, w którym swoje światowe premiery mają zarówno dzieła uznanych twórców, jak i debiuty reżyserskie. Co roku Cannes przyciąga uwagę nie tylko branży filmowej, ale i widzów z całego świata, a Złota Palma to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie kina (zaraz obok Oscara). Kto powalczy o nią w tym roku?

Kto powalczy o Złotą Palmę?

W tym roku program zapowiada się niezwykle ciekawie. Wśród najważniejszych twórców tegorocznego konkursu głównego znaleźli się m.in. Wes Anderson, Richard Linklater, Ari Aster oraz bracia Dardenne – weterani canneńskiego festiwalu. Festiwal otworzy jednak film Partir un jour w reżyserii Amélie Bonnin, a poza głównym konkursem pokazane zostaną m.in. nowe produkcje Fatiha Akina, Sebastiána Lelio, Cédrica Klapischa, Raoula Pecka i Kiriłła Sieriebriennikowa. W sekcji Un Certain Regard zaprezentowane zostaną reżyserskie debiuty Scarlett Johansson (Eleanor the Great) i Harrisa Dickinsona (Urchin), a w pokazach pozakonkursowych – m.in. Mission: Impossible – The Final Reckoning.