Gracze Marvel Rivals mogą spodziewać się regularnych dostaw nowych superbohaterów

Każdy sezon w Marvel Rivals ma trwać trzy miesiące i składać się z dwóch części. Na koniec każdej połowy sezonu do gry dodawany będzie nowy bohater. Oznacza to, że do końca roku 2025 gracze będą mieli okazję poznać co najmniej ośmiu nowych grywalnych bohaterów. Pierwszy pełnoprawny sezon gry wystartował w zeszłym tygodniu, a wraz z nim do świata Marvel Rivals dołączyli Mister Fantastic i Invisible Woman. Dodatkowo w tym samym sezonie prawdopodobnie zadebiutuje kolejna dwójka: The Human Torch i The Thing.

Każdy sezon będzie wprowadzał świeże, sezonowe historie, nowe mapy i nowych bohaterów. Podzielimy każdy sezon na dwie części. Jeden sezon będzie trwał trzy miesiące. W każdej połowie sezonu wprowadzimy nowego bohatera. Chcemy stale ulepszać doświadczenie rozgrywki i utrzymywać ekscytację w naszej społeczności. – przekazał reżyser gry.

Na zakończenie przypomnijmy, że Marvel Rivals dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra dostępna jest w modelu free-to-play. Warto dodać, że tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Steamie.