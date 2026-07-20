Oto nowi mistrzowie Call of Duty. Wielki finał przyniósł koniec pewnej ery

Finał Call of Duty League Championship przyniósł koniec marzeń OpTic Texas o trzecim tytule z rzędu. Na własnym terenie triumfowało FaZe Vegas.

Za nami wielki finał Call of Duty League Championship 2026, który zakończył się jednym z najważniejszych rozstrzygnięć ostatnich lat na profesjonalnej scenie Call of Duty. FaZe Vegas pokonało OpTic Texas i po raz pierwszy od pięciu lat sięgnęło po tytuł mistrzowski, przerywając jednocześnie dominację obrońców tytułu. OpTic było faworytem, ale FaZe wykorzystało swoją szansę Przed rozpoczęciem turnieju większość ekspertów wskazywała OpTic Texas jako głównego kandydata do zwycięstwa. Drużyna miała szansę zdobyć trzecie z rzędu mistrzostwo Call of Duty League, co byłoby historycznym osiągnięciem. Plany pokrzyżowało jednak FaZe Vegas, które rozgrywało turniej przed własną publicznością w Las Vegas.

Droga do finału nie należała do łatwych. FaZe pokonało kolejno Minnesota G2, Riyadh Falcons, a następnie wygrało z OpTic Texas w finale górnej drabinki, zrzucając rywali do dolnej części turnieju. Tam OpTic zdołało wrócić do wielkiego finału, ale nie zdołało się zrewanżować.

GramTV przedstawia:

Decydujące starcie było niezwykle wyrównane i dostarczyło wielu emocji. Obie drużyny wymieniały się zwycięstwami na kolejnych mapach, a dwa mecze w trybie Search & Destroy rozstrzygnęły się dopiero w jedenastej rundzie. Kluczową rolę odegrali zawodnicy Abuzah i 04, którzy poprowadzili FaZe Vegas do zwycięstwa nad aktualnymi mistrzami. Dla organizacji jest to pierwszy triumf w Call of Duty League Championship od 2021 roku, kiedy zespół zdominował sezon rozgrywany w Call of Duty: Black Ops Cold War. Tegoroczny sukces kończy pięcioletnie oczekiwanie na kolejny tytuł i jednocześnie uniemożliwia OpTic Texas zapisanie się w historii ligi jako pierwszej drużynie z trzema mistrzostwami zdobytymi rok po roku. FaZe pokrzyżowało te plany.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









