Wiemy, jaka przyszłość czeka Twin Peaks po śmierci Davida Lyncha — i nie powinno to nikogo zaskoczyć

Jeśli ktoś miał nadzieję, że kiedyś nastąpi powrót do Twin Peaks, to można już o tym zapomnieć. Nie będzie ponownego rozgrzebywania tej historii. Mark Frost, współtwórca Twin Peaks, oficjalnie potwierdził to, co wielu fanów przeczuwało od miesięcy: bez Davida Lyncha serial nie doczeka się kontynuacji.

Twin Peaks – nie będzie czwartego sezonu

Po śmierci Lyncha w styczniu tego roku, wśród fanów pojawiła się iskierka nadziei. Frost – wyraźnie poruszony odejściem wieloletniego partnera kreatywnego – zaznaczał wtedy, że potrzebuje czasu na refleksję, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje co do dalszych losów serii. Teraz ten czas dobiegł końca. I wygląda na to, że wraz z nim zakończyła się również podróż do Twin Peaks.