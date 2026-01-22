Wielkie święto fanów Dark Souls 2 nadchodzi. Znamy termin Return to Drangleic

Żaden stworzony przez From Software soulslike nie podzielił społeczności tak, jak Dark Souls 2. Niemniej trzeba przyznać, że produkcja ma swoich oddanych fanów.

Fanów, którzy każdego roku decydują się raz jeszcze podjąć rzuconą rękawicę. Następnie zaś rzucić się w wir przygody, czyli powrócić do Drangleic. Gracze Dark Souls 2 wracają do Drangleic w ramach wielkiego fanowskiego wydarzenia Return to Drangleic, czyli po polsku właśnie Powrót do Drangleic to powracające wydarzenie, które nie ma jednak nic wspólnego z From Software. To sama społeczność skupiona wokół gry zdecydowała się ustanowić pewne okienko, w którego trakcie gracze tworzą nowe postacie i próbują przejść Dark Souls 2: Scholar of the First Sin od zera. Dzięki temu łatwiejsze wejście do gry mają ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z DS2.

Nagły napływ graczy prowadzi bowiem do chwilowego ożywienia multiplayera, który w 12-letniej produkcji mógłby przecież być już zupełnie martwy. Tymczasem gra wieloosobowa to część doświadczenia gwarantowanego przez serię Dark Souls. Z jednej strony możemy bowiem wzywać innych użytkowników, by np. pomogli nam z kłopotliwym dla nas bossem. Z drugiej zaś sami możemy zostać najechani przez wrogiego gracza, który złoi nam skórę.

Tego wszystkiego możemy doświadczyć ponownie podczas Return to Drangleic. Tegoroczna odsłona wydarzenia ma już ustalony termin – dobry moment, by powrócić do Drangleic nadarzy się między 26 lutego a 13 marca. Wtedy też serwery Dark Souls 2 powinny zanotować wzmożoną aktywność. Chociaż nawet w ostatniej dobie produkcja (przypomnijmy, 12-letnia) potrafiła przyciągnąć przed ekrany nawet 2,2 tysiąca graczy. Co ciekawe, wśród fanów Dark Souls dopiero co zakończyło się inne tego typu wydarzenie, czyli Return to Lordran. Odbyło się ono między 2 a 16 stycznia i w jego ramach fani serii From Software szturmowali serwery pierwszej odsłony. Ponadto w tym roku powinno nas czekać jeszcze Return to Lothric, czyli podobny event, tym razem związany z Dark Souls 3. Tego powinniśmy spodziewać się latem.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

