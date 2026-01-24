Zaloguj się lub Zarejestruj

Wskakuj do mecha. Druga gra Armored Core ląduje na PC

Maciej Petryszyn
2026/01/24 16:30
0
0

Czy From Software to jedynie Soulsy? Nic bardziej mylnego! Japońska firma znana jest również z innego, całkowicie odmiennego cyklu, znanego jako Armored Core.

Niemniej fakt, że wielu graczy w naszym kraju może nie kojarzyć Armored Core, nie zaskakuje. Wszak cykl ten przez większość swojego istnienia konsekwentnie omijał komputery osobiste.

Armored Core: Mobile 3
Armored Core: Mobile 3

Kolejny Armored Core na komputerach osobistych

Zmieniło się to dopiero jesienią 2023 roku, gdy na PC pojawiło się Armored Core 6: Fires of Rubicon. Komputerowe wydanie produkcji From Software zebrało przy tym bardzo przychylne recenzje i może pochwalić na Metacriticu średnią ocen na poziomie 86. Teraz zaś PC-owcy otrzymali już drugą szansę, by na własnej skórze przekonać się, czym jest Uzbrojony Rdzeń.

Niemniej w tym wypadku mamy do czynienia z niego innym przypadkiem. Mowa bowiem o Armored Core: Mobile 3, czyli grze, która została wydana w 2007 i, jak wskazuje sama nazwa, przeznaczona była na urządzenia mobilne, tj. telefony komórkowe. Co ciekawe, był to jednocześnie tytuł ekskluzywny wyłącznie dla japońskich odbiorców.

GramTV przedstawia:

Najnowsze wydanie w teorii pozwoli wreszcie trafić Armored Core: Mobile 3 do szerszego odbiorcy, chociaż trudno zakładać, iż mod ten cieszyć się będzie przesadną popularnością. Za port odpowiada japońska firma G‑MODE, która w ramach swojej inicjatywy G‑MODEアーカイブス+ stara się przywrócić do życia nieco zapomniane już pozycje z telefonów komórkowych.

Mobile 3, chociaż to gra mniejszego kalibru, nie jest całkowicie oderwane od uniwersum Armored Core. Fabuła tej produkcji dzieje się między wydarzeniami z Armored Core: Nexus z 2004 roku a Armored Core: Last Raven z 2005 roku. Oba wspomniane tytuły ukazały się na PlayStation 2, chociaż drugi z nich kilka lat później przeportowano również na PlayStation Portable.

Armored Core: Mobile 3 w wersji PC kupimy na Steamie za 49,99 zł, aczkolwiek jedynym możliwym do wyboru językiem jest japoński. Port dostępny jest również na Nintendo Switch, aczkolwiek jedynie w Japonii.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/action/finally-another-armored-core-instalment-just-surprise-dropped-on-steam-but-youll-need-to-have-the-patience-of-a-saint-to-play-it/

Tagi:

News
Steam
From Software
mody
mod
modyfikacje
modding
port
modderzy
moderzy
FromSoftware
Armored Core
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112