Wskakuj do mecha. Druga gra Armored Core ląduje na PC

Czy From Software to jedynie Soulsy? Nic bardziej mylnego! Japońska firma znana jest również z innego, całkowicie odmiennego cyklu, znanego jako Armored Core.

Niemniej fakt, że wielu graczy w naszym kraju może nie kojarzyć Armored Core, nie zaskakuje. Wszak cykl ten przez większość swojego istnienia konsekwentnie omijał komputery osobiste. Kolejny Armored Core na komputerach osobistych Zmieniło się to dopiero jesienią 2023 roku, gdy na PC pojawiło się Armored Core 6: Fires of Rubicon. Komputerowe wydanie produkcji From Software zebrało przy tym bardzo przychylne recenzje i może pochwalić na Metacriticu średnią ocen na poziomie 86. Teraz zaś PC-owcy otrzymali już drugą szansę, by na własnej skórze przekonać się, czym jest Uzbrojony Rdzeń.

Niemniej w tym wypadku mamy do czynienia z niego innym przypadkiem. Mowa bowiem o Armored Core: Mobile 3, czyli grze, która została wydana w 2007 i, jak wskazuje sama nazwa, przeznaczona była na urządzenia mobilne, tj. telefony komórkowe. Co ciekawe, był to jednocześnie tytuł ekskluzywny wyłącznie dla japońskich odbiorców.

Najnowsze wydanie w teorii pozwoli wreszcie trafić Armored Core: Mobile 3 do szerszego odbiorcy, chociaż trudno zakładać, iż mod ten cieszyć się będzie przesadną popularnością. Za port odpowiada japońska firma G‑MODE, która w ramach swojej inicjatywy G‑MODEアーカイブス+ stara się przywrócić do życia nieco zapomniane już pozycje z telefonów komórkowych. Mobile 3, chociaż to gra mniejszego kalibru, nie jest całkowicie oderwane od uniwersum Armored Core. Fabuła tej produkcji dzieje się między wydarzeniami z Armored Core: Nexus z 2004 roku a Armored Core: Last Raven z 2005 roku. Oba wspomniane tytuły ukazały się na PlayStation 2, chociaż drugi z nich kilka lat później przeportowano również na PlayStation Portable. Armored Core: Mobile 3 w wersji PC kupimy na Steamie za 49,99 zł, aczkolwiek jedynym możliwym do wyboru językiem jest japoński. Port dostępny jest również na Nintendo Switch, aczkolwiek jedynie w Japonii.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

