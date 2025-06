Wielkie bitwy z 1000 graczy w nowej strategii. Studio zaprasza na otwarte testy na Steam

Studio Siege Camp, znane chociażby z drugowojennego Foxhole, wracają z kolejnym ambitnym projektem, który ponownie stawia na gigantyczne bitwy z udziałem prawdziwych graczy. Anvil Empires to hybryda strategii czasu rzeczywistego i MMO, która przenosi graczy do średniowiecza, gdzie kluczową rolę odegrają nie tylko rycerze i łucznicy, ale również zwykli robotnicy. Deweloper zaprezentował nowy zwiastun swojej produkcji, a także ogłosił otwarte testy, które ruszą już 9 czerwca w ramach Steam Next Fest.

Anvil Empires oferuje wielkie bitwy z udziałem do 1000 graczy jednocześnie

W Anvil Empires każda postać w świecie gry to realny gracz. Jedni budują osady, produkują zasoby i zarządzają liniami zaopatrzenia, drudzy ruszają na front, by bronić murów i prowadzić oblężenia. To gra, w której znaczenie ma nie tylko bitwa, ale też logistyka, współpraca i planowanie. Twórcy zapowiadają, że każde starcie potrwa tygodniami, a serwery będą w stanie obsłużyć do 1000 graczy jednocześnie.