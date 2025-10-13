Wielki wyciek z Nintendo? Hakerzy chwalą się włamaniem do danych firmy

Według doniesień grupy hakerskiej, do sieci mogły trafić wewnętrzne pliki Nintendo. Osoby stojące za atakiem twierdzą, że uzyskały dostęp do poufnych danych japońskiego giganta, w tym materiałów deweloperskich i dokumentów produkcyjnych.

Nintendo okradzione przez hakerów? Czekamy na oficjalny komentarz

W sieci pojawił się zrzut ekranu przedstawiający rzekome repozytorium folderów zawierających instrukcje Nintendo, dane administratorów i zasoby wykorzystywane przy tworzeniu gier. Choć autentyczność tych plików nie została potwierdzona, sytuacja wzbudziła duże poruszenie wśród społeczności graczy i specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Na trop ataku zwróciło uwagę konto Hackmanac w serwisie X, które monitoruje potwierdzone incydenty hakerskie. Udostępniony przez nie materiał zawierał wiadomość od grupy przestępczej: „Kto powiedział, że nie mamy plików Nintendo?”.